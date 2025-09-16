Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ianis Hagi nu va juca în Fenerbahce - Alanyaspor! Motivul pentru care va sta în tribune, după debutul în Turcia - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ianis Hagi nu va juca în Fenerbahce – Alanyaspor! Motivul pentru care va sta în tribune, după debutul în Turcia

Ianis Hagi nu va juca în Fenerbahce – Alanyaspor! Motivul pentru care va sta în tribune, după debutul în Turcia

Publicat: 16 septembrie 2025, 13:20

Comentarii
Ianis Hagi nu va juca în Fenerbahce – Alanyaspor! Motivul pentru care va sta în tribune, după debutul în Turcia

Ianis Hagi, în timpul unui antrenament / Instagram

Ianis Hagi s-a transferat la Alanyaspor, echipă pentru care a şi debutat deja. Sâmbătă, internaţionalul român a jucat 25 de minute în partida de pe terenul lui Konyaspor, câştigată de echipa sa cu 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru Alanyaspor urmează meciul cu Fenerbahce, dar Ianis Hagi va fi nevoit să stea în tribune la meciul contra viitoarei adversare a FCSB-ului din grupa principală Europa League.

Motivul pentru care Ianis Hagi nu va juca în Fenerbahce – Alanyaspor

Meciul dintre Fenerbahce şi Alanyaspor este programat pe 17 septembrie, dar această partidă reprezintă o restanţă din prima etapă a campionatului din Turcia. Meciul ar fi trebuit să se dispute pe 9 august, dar Fenerbahce a cerut amânarea partidei pentru a pregăti dubla cu Feyenoord, pe vremea când echipa încă era pregătită de Jose Mourinho.

În ceea ce îl priveşte pe Ianis Hagi, acesta a fost înregistrat de Alanyaspor pe 4 septembrie, motiv pentru care nu poate fi folosit în această partidă. Regulamentul din Turcia interzice jucătorilor înregistraţi la o dată ulterioară să evolueze în partidele restante.

Ianis Hagi nu este singurul jucător în această situaţie. Mai mulţi jucători de la ambele echipe nu vor putea evolua miercuri seară. Ruan, Elia şi Mounie sunt ceilalţi jucători de la Alanyaspor care vor fi nevoiţi să stea în tribune, în timp ce Ederson, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene şi Kerem Akturkoglu sunt jucătorii pe care Fenerbahce nu se va putea baza.

Reclamă
Reclamă

Alanyaspor se află pe locul 8 în Turcia, cu 7 puncte după primele patru meciuri. De partea cealaltă, Fenerbahce este pe locul al doilea cu 10 puncte, la 5 puncte în spatele liderului Galatasaray, dar cu un meci mai puţin disputat.

  • 1,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ianis Hagi, potrivit transfermarkt.com
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
14:22
Mircea Lucescu, prima reacţie după ce a fost reconfirmat ca selecţioner: “Să fie foarte clar”. Ce a vorbit cu Răzvan Burleanu
12:53
Veste bună pentru FCSB, în plină criză. Mihai Stoica a anunţat când revine Adrian Şut
12:51
Formula 1 a anunţat unde vor avea loc cursele de sprint din 2026. Calendarul complet
12:42
Probleme uriaşe la PSG, înainte de debutul în Champions League. Luis Enrique are infirmeria plină
12:33
Jaqueline Cristian – Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea – Anastasia Zakharova LIVE SCORE la Seul. Meciurile, amânate de ploaie
12:11
Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles”
Vezi toate știrile
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit 3 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 4 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 5 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 6 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter