Ianis Hagi nu va juca în Fenerbahce - Alanyaspor! Motivul pentru care va sta în tribune, după debutul în Turcia - Antena Sport

Ianis Hagi s-a transferat la Alanyaspor, echipă pentru care a şi debutat deja. Sâmbătă, internaţionalul român a jucat 25 de minute în partida de pe terenul lui Konyaspor, câştigată de echipa sa cu 2-1.

Pentru Alanyaspor urmează meciul cu Fenerbahce, dar Ianis Hagi va fi nevoit să stea în tribune la meciul contra viitoarei adversare a FCSB-ului din grupa principală Europa League.

Motivul pentru care Ianis Hagi nu va juca în Fenerbahce – Alanyaspor

Meciul dintre Fenerbahce şi Alanyaspor este programat pe 17 septembrie, dar această partidă reprezintă o restanţă din prima etapă a campionatului din Turcia. Meciul ar fi trebuit să se dispute pe 9 august, dar Fenerbahce a cerut amânarea partidei pentru a pregăti dubla cu Feyenoord, pe vremea când echipa încă era pregătită de Jose Mourinho.

În ceea ce îl priveşte pe Ianis Hagi, acesta a fost înregistrat de Alanyaspor pe 4 septembrie, motiv pentru care nu poate fi folosit în această partidă. Regulamentul din Turcia interzice jucătorilor înregistraţi la o dată ulterioară să evolueze în partidele restante.

Ianis Hagi nu este singurul jucător în această situaţie. Mai mulţi jucători de la ambele echipe nu vor putea evolua miercuri seară. Ruan, Elia şi Mounie sunt ceilalţi jucători de la Alanyaspor care vor fi nevoiţi să stea în tribune, în timp ce Ederson, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene şi Kerem Akturkoglu sunt jucătorii pe care Fenerbahce nu se va putea baza.