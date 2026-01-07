Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ianis Hagi, prima reacţie după ce a marcat împotriva lui Metaloglobus: "Sper să mai am câteva". Anunţ despre viitorul său - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ianis Hagi, prima reacţie după ce a marcat împotriva lui Metaloglobus: “Sper să mai am câteva”. Anunţ despre viitorul său

Ianis Hagi, prima reacţie după ce a marcat împotriva lui Metaloglobus: “Sper să mai am câteva”. Anunţ despre viitorul său

Alex Masgras Publicat: 7 ianuarie 2026, 16:53

Comentarii
Ianis Hagi, prima reacţie după ce a marcat împotriva lui Metaloglobus: Sper să mai am câteva. Anunţ despre viitorul său

Ianis Hagi, în timpul unui interviu / Antena Sport

Ianis Hagi a marcat în meciul amical dintre Alanyaspor şi Metaloglobus, meci de pregătire care a avut loc în Turcia şi pe care echipa sa l-a câştigat cu 2-0. După ce a fost 0-0 în primele 45 de minute, Alanyaspor a deschis scorul prin internaţionalul român, care a marcat în minutul 56, din lovitură liberă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ianis Hagi a jucat 60 de minute, atunci când a fost scos de pe teren. În acelaşi minut a intrat Umit Akdag, celălalt jucător român de la Alanyaspor.

Ianis Hagi speră ca golul marcat împotriva lui Metaloglobus să fie doar începutul: “Sper să o fac şi în meciurile oficiale”

Ianis Hagi speră ca acest gol marcat împotriva lui Metaloglobus să reprezinte doar începutul pentru el şi îşi doreşte să înscrie cât mai multe goluri şi în meciurile oficiale din 2026.

De asemenea, el a declarat şi că este fericit la Alanyaspor, echipă care se află în acest moment pe locul 10 în Turcia, după 17 etape.

“Un prim meci de pregătire, să intrăm în formă. Îți trebuie un meci două pentru a reintra în formă. Suntem fericiți, sper să avem a doua parte din sezon și mai bună. Mă simt bine că am marcat, acum sper să mai am câteva. Am marcat unul deocamdată, sper să o fac și în meciurile oficiale. (n.r. despre Mihai Teja) Noi ne știm, îi doresc tot binele din lume, sper să îi iasă așa cum îi dorește.

Reclamă
Reclamă

Să fim sănătoși, să fim în cea mai bună formă. Ne dorim să fim în America, sunt două meciuri importante. Nu e nimic de ascuns, comunicăm, vorbim, ca să avem toate forțele în martie, pentru a reuși să ne calificăm.

Sunt bine (n.r. la Alanyaspor), am ajuns în primele 10 echipe, ne-am calificat și în Cupă. Sunt mulțumit, îmi doresc să joc constant. Îmi doresc să am o formă mai bună în a doua parte a sezonului”, a declarat Ianis Hagi, după meciul cu Metaloglobus.

Reacția unei pensionare după ce a aflat că are de plată 700 de lei impozit la casă: Arză-v-ar focul să vă ardăReacția unei pensionare după ce a aflat că are de plată 700 de lei impozit la casă: Arză-v-ar focul să vă ardă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine e bucureşteanul care s-a trezit cu o creştere a impozitului de 1.500%
Observator
Cine e bucureşteanul care s-a trezit cu o creştere a impozitului de 1.500%
Ce se mai întâmplă cu divorțul dintre Ilie Năstase și Ioana. Fostul jucător de tenis a dat vestea cea mare
Fanatik.ro
Ce se mai întâmplă cu divorțul dintre Ilie Năstase și Ioana. Fostul jucător de tenis a dat vestea cea mare
17:03
Echipa care poate câștiga Cupa Africii fără victorie! Țara e sub dictatură militară, antrenorul face înconjurul Pământului
16:58
VIDEOBernadette Szocs – Sabine Winter (17:40), la WTT Champions Doha! Eliza Samara a fost eliminată
16:57
Fotbalistul “de 10 milioane de euro” al lui Gigi Becali pleacă de la FCSB. Şi-a dat acordul
16:45
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 ianuarie
16:45
Conducerea lui Manchester United, întâlnire decisivă cu succesorul lui Ruben Amorim. Cine este marele favorit
16:43
LIVE SCOREDinamo – Young Boys şi Craiova – Konyaspor se joacă ACUM. Amicale tari în Antalya pentru echipele româneşti
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. FC Argeș și-a vândut o vedetă 4 Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă 5 Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB” 6 Gigi Becali vrea să-l transfere pe “noul Bourceanu” la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”