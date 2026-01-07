Ianis Hagi, prima reacţie după ce a marcat împotriva lui Metaloglobus: "Sper să mai am câteva". Anunţ despre viitorul său - Antena Sport

Ianis Hagi a marcat în meciul amical dintre Alanyaspor şi Metaloglobus, meci de pregătire care a avut loc în Turcia şi pe care echipa sa l-a câştigat cu 2-0. După ce a fost 0-0 în primele 45 de minute, Alanyaspor a deschis scorul prin internaţionalul român, care a marcat în minutul 56, din lovitură liberă.

Ianis Hagi a jucat 60 de minute, atunci când a fost scos de pe teren. În acelaşi minut a intrat Umit Akdag, celălalt jucător român de la Alanyaspor.

Ianis Hagi speră ca golul marcat împotriva lui Metaloglobus să fie doar începutul: “Sper să o fac şi în meciurile oficiale”

Ianis Hagi speră ca acest gol marcat împotriva lui Metaloglobus să reprezinte doar începutul pentru el şi îşi doreşte să înscrie cât mai multe goluri şi în meciurile oficiale din 2026.

De asemenea, el a declarat şi că este fericit la Alanyaspor, echipă care se află în acest moment pe locul 10 în Turcia, după 17 etape.

“Un prim meci de pregătire, să intrăm în formă. Îți trebuie un meci două pentru a reintra în formă. Suntem fericiți, sper să avem a doua parte din sezon și mai bună. Mă simt bine că am marcat, acum sper să mai am câteva. Am marcat unul deocamdată, sper să o fac și în meciurile oficiale. (n.r. despre Mihai Teja) Noi ne știm, îi doresc tot binele din lume, sper să îi iasă așa cum îi dorește.