"Îmi cer scuze fotbalului". Selecționerul Senegalului, după ce și-a scos echipa de pe teren în finala AFCON - Antena Sport

Finala Cupei Africii pe Națiuni dintre Senegal și Maroc, câștigată de Sadio Mane&Co., a fost una de-a dreptul nebună, principalul moment al meciului fiind cel în care selecționerul “leilor in Teranga”, Pape Thiaw, și-a scos echipa de pe teren. După meci, antrenorul de 44 de ani și-a cerut scuze pentru gestul la care a apelat.

Senegal a câștigat duminică seara Cupa Africii pe Națiuni la capătul unei finale extrem de tensionate. În minutul 90+8, Maroc a primit o lovitură de la 11 metri, iar “leii din Teranga” au părăsit terenul în semn de boicot, după care au revenit, iar Brahim Diaz a ratat de la 11 metri, meciul ajungând în prelungiri.

Pape Thiaw și-a recunoscut greșeala după finala AFCON 2025

În prima parte de 15 minute, Senegal a marcat prin Pape Gueye, iar golul său a pecetluit soarta meciului, formația din vestul Africii devenind campioană continentală pentru a doua oară în istorie. După meci, Pape Thiaw, selecționerul “leilor din Teranga” a recunoscut că a reacționat la cald atunci când a decis să își scoată jucătorii de pe teren, singura excepție fiind Sadio Mane, care a rămas pe gazon pe tot parcursul scandalului.

În plus, tehnicianul campion cu Senegal după seara de duminică și-a făcut “mea culpa” în fața întregii lumi la flash-interviu. Thiaw nu a mai putut să își susțină și conferința de presă, în urma tensiunilor apărute între jurnaliștii celor două țari participante în finală.

“Nu vreau să vorbesc despre incidente. Îmi cer scuze fotbalului. După ce am reflectat asupra deciziei i-am făcut să revină (n.r. pe teren), poți reacționa în febra momentului.