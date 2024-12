„Inacceptabil” Antrenorul lui Rangers a „luat foc”, după eșecul cu St. Mirren! Declarația care l-a vizat direct pe Ianis Hagi - Antena Sport

Antrenorul lui Rangers a oferit prima reacție, după eșecul dramatic suferit cu St. Mirren, în etapa de Boxing Day din Scoția. Philippe Clement și-a criticat jucătorii, după prima repriză extrem de modestă.

Clement a efectuat două schimbări în prima repriză a duelului din deplasare. Acesta a subliniat însă că ar fi trebuit să efectueze mai multe înlocuiri, ținând cont de forma arătată de jucătorii săi.

Antrenorul lui Rangers a „luat foc”, după eșecul cu St. Mirren

Totodată, Clement l-a vizat direct pe Ianis Hagi și a transmis că niciun jucător nu l-a mulțumit, după ceea ce a văzut în prima parte a jocului. Tehnicianul lui Rangers a recunoscut însă că performanța echipei sale s-a îmbunătățit în repriza secundă, însă în cele din urmă, trupa de pe Ibrox s-a văzut învinsă, după un gol marcat de St Mirren în prelungiri.

„Am aruncat cele 45 de minute și ne-am creat probleme din cauza lor. Prima repriză a fost inacceptabilă. Modul în care am jucat, ritmul pe care l-am avut, nimic nu a fost suficient. Deci multe lucruri au fost greșite în prima repriză. Am fost furios la pauză, după tot ce am văzut.

Reacția din repriza a doua a fost bună. Echipa a arătat ceea ce a arătat și în ultimul timp. Mai multă calitate. Ne-am creat șanse, am marcat. Și după au avut acel contraatac și am primit gol pe finalul meciului. Se poate întâmpla atunci când ne asumăm riscuri.