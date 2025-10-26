Internaționalul român care marchează pe bandă rulantă în străinătate. 7 goluri în 7 meciuri consecutive - Antena Sport

Liviu Antal, în timpul unui meci al lui Zalgiris Vilnius / Profimedia

Atacantul român Liviu Antal a marcat golul prin care Zalgiris Vilnius a învins-o pe Siauliai FA cu scorul de 1-0, duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 33-a a campionatului de fotbal al Lituaniei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antal a marcat în minutul 26 şi a fost înlocuit în minutul 71.

Liviu Antal, serie formidabilă de goluri în Lituania

Este al şaptelea meci consecutiv în care Antal marchează pentru Zalgiris în campionat, potrivit agerpres.ro. El are 11 goluri marcate în 18 partide în acest sezon. Portarul român Arpad Tordai a fost rezervă la Zalgiris.

Virtuala campioană Kauno Zalgiris ocupă primul loc cu 71 de puncte (33 jocuri), urmată de FC Hegelmann, 61 P (33 J), Zalgiris Vilnius, 59 P (34 J), etc.