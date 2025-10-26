Internaționalul român care marchează pe bandă rulantă în străinătate. 7 goluri în 7 meciuri consecutive - Antena Sport

Închide meniul
Internaționalul român care marchează pe bandă rulantă în străinătate. 7 goluri în 7 meciuri consecutive

Fotbal extern

Internaționalul român care marchează pe bandă rulantă în străinătate. 7 goluri în 7 meciuri consecutive

Andrei Nicolae Publicat: 26 octombrie 2025, 22:43

Comentarii
Internaționalul român care marchează pe bandă rulantă în străinătate. 7 goluri în 7 meciuri consecutive

Liviu Antal, în timpul unui meci al lui Zalgiris Vilnius / Profimedia

Atacantul român Liviu Antal a marcat golul prin care Zalgiris Vilnius a învins-o pe Siauliai FA cu scorul de 1-0, duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 33-a a campionatului de fotbal al Lituaniei.

Antal a marcat în minutul 26 şi a fost înlocuit în minutul 71.

Liviu Antal, serie formidabilă de goluri în Lituania

Este al şaptelea meci consecutiv în care Antal marchează pentru Zalgiris în campionat, potrivit agerpres.ro. El are 11 goluri marcate în 18 partide în acest sezon. Portarul român Arpad Tordai a fost rezervă la Zalgiris.

Virtuala campioană Kauno Zalgiris ocupă primul loc cu 71 de puncte (33 jocuri), urmată de FC Hegelmann, 61 P (33 J), Zalgiris Vilnius, 59 P (34 J), etc.

Comentarii


1 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 2 FotoGestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova 3 FCSB – UTA 4-0. Campioana României se apropie la doar trei puncte de zona de play-off 4 Cum a fost surprins Gigi Becali la sfinţirea Catedralei Neamului, la prima oră! Ce a făcut chiar la intrare 5 „Alege drumul lui Neymar”. Lamine Yamal, făcut praf după Real Madrid – Barcelona 2-1. Nota umilitoare primită 6 Jucătorii lăudați de Gigi Becali, după FCSB – UTA 4-0: „Fotbalul e foarte ușor”
