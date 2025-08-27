Jose Mourinho, moment savuros înainte de meciul decisiv pentru grupa UCL: "Credeți-mă sau nu, nu știu cine e" - Antena Sport

Jose Mourinho va avea ocazia să se califice din nou în faza principală a Ligii Campionilor după câțiva ani de pauză, de această dată alături de cei de la Fenerbahce. Vicecampioana Turciei o înfruntă pe Benfica în manșa retur a play-off-ului UCL după ce în primul meci cele două au remizat “alb”, deși lusitanii au evoluat în 10 oameni în ultimele 20 de minute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de meciul de pe Estadio da Luz, Mourinho a susținut o conferință de presă și a oferit și un moment comic în fața jurnaliștilor.

“The Special One” nu îl cunoaște pe vicepreședintele echipei sale

Înainte de manșa retur dintre Benfica și Fenerbahce, vicepreședintele turcilor, Hadmi Akin, a venit cu o declarație ușor arogantă. Omul din conducerea echipei lui Mourinho a declarat că partida contra lusitanilor va fi una “ușoară”, deși în tur clubul din “țara semilunii” nu a reușit să marcheze în superioritate numerică.

Presa aflată în Portugalia a vrut să afle care este părerea lui Mourinho cu privire la ce a spus vicepreședintele său, însă jurnaliștii au generat o reacție mai interesantă decât se așteptau. Managerul lui Fener a recunoscut fără să afișeze vreo părere de rău că nu îl cunoaște pe Akin, deși este unul dintre conducătorii formației pe care o antrenează.

“Credeți-mă sau nu, nu știu cine e. Nu mi-a fost niciodată introdus“, a fost reacția savuroasă a celui poreclit “The Special One”.