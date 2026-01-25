L-a dat afară! Marius Şumudică, măsură drastică în Arabia Saudită - Antena Sport

Marius Şumudică taie în carne vie la echipă şi a început “curăţenia” în cadrul lotului.

Marius Șumudică trăiește la intensitate maximă pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa tehnicianului român a ratat dramatic victoria în disputa cu Al Riyadh, fiind egalată în al cincilea minut de prelungire. După meci, tehnicianul român a anunţat prima plecare: atacantul Blaz Kramer. “Nu este o opțiune bună pentru echipă și nu va continua cu noi”, a spus atunci Şumudică.

Acum, românul a mai făcut o “victimă”. Brazilianul Petros (36 de ani), aflat de un an și jumătate la Al-Okhdood, a fost dat şi el afară!

„Contribuția lui pe faza ofensivă e ca și inexistentă“, şi-a justificat Şumudică decizia în faţa şefilor, potrivit sport.ro.

Petros a jucat în 16 partide, la Al-Okhdood. Până acum, Şumudică are un palmaresc problematic la la Al-Okhdood, cu o victorie, un egal și două înfrângeri. Echipa se află pe locul 17, în clasament, cu 9 puncte.