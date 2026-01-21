Marius Șumudică a răbufnit, după ce a fost egalat în minutul 90+5: „Nu înțeleg” - Antena Sport

Marius Șumudică trăiește la intensitate maximă pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa tehnicianului român a ratat dramatic victoria în disputa cu Al Riyadh, fiind egalată în al cincilea minut de prelungire.

La conferința de presă de după meci, antrenorul a criticat maniera de arbitraj, echipa sa evoluând aproape o repriză în inferioritate numerică. De asemenea, au fost acordate peste 10 minute de prelungire.

Marius Șumudică a exclus un jucător din lot, după 2-2 cu Al Riyadh

Marius Șumudică are o misiune dificilă în Arabia Saudită, acolo unde a bifat al treilea meci fără victorie pe banca celor de la Al-Okhdood. Jocul cu Al Riyadh a fost un adevărat „carusel” emoțional pentru tehnician.

Echipa sa a rămas în 10 oameni imediat după pauză, iar la scorul de 2-1 în favoarea sa, oaspeții au dat lovitura în minutul 90+5 și au smuls un punct. După meci, acesta a criticat arbitrajul, dar a anunțat și excluderea unui jucător din lot.

„Felicit jucătorii pentru rezultat, deoarece nu este ușor să joci 55 de minute cu un jucător în minus, din cauza eliminării. Nu înțeleg timpul suplimentar acordat de arbitru, care a fost de 9 minute, deoarece nu există niciun motiv pentru a acorda atât de mult timp.