Laurențiu Reghecampf a debutat la Al-Hilal Omduran! Cum s-a descurcat echipa, la primul meci sub comanda românului - Antena Sport

Laurențiu Reghecampf a debutat pe banca celor de la Al-Hilal Omduran, formația din Sudan pe care a preluat-o în această vară. Echipa românului a disputat un meci în Campionatul de Fotbal al Africii de Est și Centrale.
Pe 4 septembrie, Al-Hilal Omduran s-a duelat formația somaleză Mogadishu City.
Laurențiu Reghecampf, egal la debutul la Al-Hilal Omduran
Duelul a început excelent pentru Mogadishu City, care a deschis scorul în minutul 14. Atunci, Mark Khandohi a transformat o lovitură de la 11 metri.
Elevii lui Laurențiu Reghecampf au revenit rapid în meci și au restabilit egalitatea în minutul 24, prin Emmanuel Flomo.
Totuși, Al-Hilal Omduran nu a reușit să mai marcheze, iar Laurențiu Reghecampf s-a mulțumit doar cu un egal, la debutul pe banca noii sale echipe.
Pentru Laurențiu Reghecampf și elevii săi urmează duelurile cu Madani (7 septembrie) și Kator (10 septembrie), ambele în Campionatul de Fotbal al Africii de Est și Centrale.
Laurențiu Reghecampf, avertisment pentru Andrea Mandorlini: “E greu să vii după Dan Petrescu”
Antrenorul a venit cu un avertisment pentru Andrea Mandorlini, care a preluat banca ardelenilor, după demisia lui Dan Petrescu.
Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj după umilința istorică cu Hacken, scor 2-7. În locul acestuia, Neluțu Varga l-a instalat pe Andrea Mandorlini, tehnician care a mai pregătit-o, în trecut, pe CFR Cluj.
În opinia lui Laurențiu Reghecampf, lui Andrea Mandorlini îi va fi greu să îl înlocuiască pe Dan Petrescu. Tehnicianul este de părere că „Bursucul” și-a făcut lotul pentru planul său tactic și că orice antrenor ar putea fi în dificultate la CFR Cluj.
“E greu să vii după Dan Petrescu, având în vedere că ei au făcut toate transferurile şi echipa după cum şi-a dorit antrenorul. Când se întâmplă o chestie de genul ăsta, va fi greu pentru orice antrenor, nu zic neapărat de Mandorlini.
Poate va fi bun, cunoaşte echipa şi cunoaşte mediul în care se lucrează. Hai să aşteptăm meciurile, să vedem ce se întâmplă”, a spus Laurențiu Reghecampf, la fanatik.ro.
