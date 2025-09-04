Laurențiu Reghecampf a debutat la Al-Hilal Omduran! Cum s-a descurcat echipa, la primul meci sub comanda românului - Antena Sport

Totuși, Al-Hilal Omduran nu a reușit să mai marcheze, iar Laurențiu Reghecampf s-a mulțumit doar cu un egal, la debutul pe banca noii sale echipe.

Elevii lui Laurențiu Reghecampf au revenit rapid în meci și au restabilit egalitatea în minutul 24, prin Emmanuel Flomo.

Duelul a început excelent pentru Mogadishu City, care a deschis scorul în minutul 14. Atunci, Mark Khandohi a transformat o lovitură de la 11 metri.

Laurențiu Reghecampf a debutat pe banca celor de la Al-Hilal Omduran, formația din Sudan pe care a preluat-o în această vară. Echipa românului a disputat un meci în Campionatul de Fotbal al Africii de Est și Centrale.

Pentru Laurențiu Reghecampf și elevii săi urmează duelurile cu Madani (7 septembrie) și Kator (10 septembrie), ambele în Campionatul de Fotbal al Africii de Est și Centrale.

Laurențiu Reghecampf, avertisment pentru Andrea Mandorlini: “E greu să vii după Dan Petrescu”

Antrenorul a venit cu un avertisment pentru Andrea Mandorlini, care a preluat banca ardelenilor, după demisia lui Dan Petrescu.

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj după umilința istorică cu Hacken, scor 2-7. În locul acestuia, Neluțu Varga l-a instalat pe Andrea Mandorlini, tehnician care a mai pregătit-o, în trecut, pe CFR Cluj.