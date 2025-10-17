Laurenţiu Reghecampf, la un pas de a o califica pe Al-Hilal Omdurman în grupele Ligii Campionilor Africii - Antena Sport

Au fost momente şocante pentru Laurenţiu Reghecampf şi echipa lui, Al-Hilal Omdurman, înainte de duelul formaţiei sale cu Kenya Police FC, din deplasare.

Echipa sudaneză Al-Hilal Omdurman, antrenată de românul Laurenţiu Reghecampf, a învins echipa Kenya Police FC cu scorul de 1-0, vineri, în deplasare, în prima manşă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor Africii la fotbal.

Partida a fost aproape să se amâne din cauza protestelor violente din Kenya, unde totul a început la funeraliile fostului premier Raila Odinga.

Susţinătorii lui Odinga au intrat într-un conflict cu forţele de ordine, astfel că s-a ajuns la focuri de armă trase sub formă de avertisment, cât şi gaze lacrimogene.

Police FC a cerut ca partida să fie amânată, însă echipa lui Laurenţiu Reghecampf a refuzat acest fapt. Al-Hilal Omdurman nu a dorit nici ca meciul să se dispute cu 24 de ore mai târziu, dată fiind situaţie extrem de delicată din capitala Kenyei.