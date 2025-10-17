Laurenţiu Reghecampf, la un pas de a o califica pe Al-Hilal Omdurman în grupele Ligii Campionilor Africii - Antena Sport

Închide meniul
Laurenţiu Reghecampf, la un pas de a o califica pe Al-Hilal Omdurman în grupele Ligii Campionilor Africii

Publicat: 17 octombrie 2025, 17:59


Laurenţiu Reghecampf, la un pas de a o califica pe Al-Hilal Omdurman în grupele Ligii Campionilor Africii

Laurenţiu Reghecampf / Sport Pictures

Echipa sudaneză Al-Hilal Omdurman, antrenată de românul Laurenţiu Reghecampf, a învins echipa Kenya Police FC cu scorul de 1-0, vineri, în deplasare, în prima manşă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor Africii la fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de atacantul malian Adama Coulibaly (20).

Al-Hilal Omdurman a câştigat meciul tur cu Kenya Police FC

Al-Hilal va fi gazdă în manşa secundă, programată pe 25 octombrie.

Câştigătoarea se va califica în grupele competiţiei, tragerea la sorţi fiind programată pe 12 noiembrie.

Au fost momente şocante pentru Laurenţiu Reghecampf şi echipa lui, Al-Hilal Omdurman, înainte de duelul formaţiei sale cu Kenya Police FC, din deplasare.

Partida a fost aproape să se amâne din cauza protestelor violente din Kenya, unde totul a început la funeraliile fostului premier Raila Odinga.

Susţinătorii lui Odinga au intrat într-un conflict cu forţele de ordine, astfel că s-a ajuns la focuri de armă trase sub formă de avertisment, cât şi gaze lacrimogene.

Police FC a cerut ca partida să fie amânată, însă echipa lui Laurenţiu Reghecampf a refuzat acest fapt. Al-Hilal Omdurman nu a dorit nici ca meciul să se dispute cu 24 de ore mai târziu, dată fiind situaţie extrem de delicată din capitala Kenyei.

“Delegația noastră e în siguranță, la Nairobi. Urmărim situația din capitala Keniyei. Ținem legătură cu observatorul Confederației Africane de Fotbal care, la rândul său, monitorizează situația.

Am respins cererea clubului din Kenya, pentru amânarea meciului cu 24 de ore. De asemenea, refuzăm disputarea meciului pe un alt stadion, fără acordul Confederației Africane de Fotbal”, a transmis Al-Hilal Omrunda, printr-un comunicat oficial.

Confederaţia a luat decizia ca partida să se dispute, în cele din urmă, pe un alt stadion decât cel stabilit iniţial, anume pe Ulinzi Sports Complex. Meciul se va juca cu fără spectatori:
“Lucrăm la o metodă de a returna banii înapoi suporterilor care și-au achiziționat bilete pentru acest meci”, a transmis Police FC, formaţia din Kenya, pe X.

 




