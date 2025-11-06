Leo Messi, declarație fabuloasă despre triumful de la Cupa Mondială. Cu ce a putut să compare senzația din Qatar - Antena Sport

Leo Messi a avut din nou ocazia să vorbească despre trăirile care l-au încercat în momentul în care a reușit în sfârșit să pună mâna pe Cupa Mondială mult râvnită la turneul final din Qatar din 2022. În cadrul evenimentului intitulat American Business Forum (ABF), decarul “pumelor” a asemănat senzația câștigării trofeului Campionatului Mondial cu cea pe care a avut-o atunci când copiii săi au venit pe lume.

Messi nu s-a ferit să catalogheze câștigarea Cupei Mondiale alături de Argentina drept una dintre cele mai frumoase experiențe din viața sa. Sud-americanul nu a folosit exact aceste cuvinte, dar faptul că a asemănat totul cu nașterea propriilor copii spune totul despre cât de mult a contat pentru el să triumfe în cea mai importantă competiție internațională de pe planetă.

Cum a trăit Messi triumful de la Cupa Mondială

Prezent la evenimentul care a adus laolaltă figuri importante din lumea politicii, business-ului și sportului din Miami, Messi a abordat mai multe subiecte, printre care și cum s-a simțit să câștige Cupa Mondială. Pe lângă comparația precizată anterior, “La Pulga” a spus că după ce a ridicat prestigiosul trofeu deasupra capului, a simțit că a completat propriul “puzzle” fotbalistic.

“Când am câștigat Cupa Mondială, am avut același sentiment pe care l-am avut când s-au născut copiii mei. E un sentiment greu de explicat, atât de special și de imens, încât orice spun despre el îl va face să își piardă din farmec.

Să câștigi Cupa Mondială e realizarea suăremă. După ce câștigi Cupa Mondială, nu mai ai ce să ceri. E greu să explic sentimentele din acel moment. E clar cum toată națiunea a celebrat, nevoia și ambiția pe care am avut-o toți ca să se întâmple din nou după atât de mult timp.