Olăroiu a ratat Mondialul, dar e lăudat de un fost jucător al naţionalei Franţei: "E un miracol ce a reuşit" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Olăroiu a ratat Mondialul, dar e lăudat de un fost jucător al naţionalei Franţei: “E un miracol ce a reuşit”

Olăroiu a ratat Mondialul, dar e lăudat de un fost jucător al naţionalei Franţei: “E un miracol ce a reuşit”

Bogdan Stănescu Publicat: 20 decembrie 2025, 18:34

Cosmin Olăroiu, la un antrenament al naţionalei Emiratelor Arabe Unite / Profimedia Images

Cosmin Olăroiu (56 de ani) nu a reuşit să îndeplinească obiectivul de a duce Emiratele Arabe Unite la Mondialul american din 2026, care se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, dar a impresionat cu parcursul de la Cupa Arabă. Emiratele Arabe Unite au ajuns până în semifinale la Cupa Arabă. În penultimul act al competiţiei Maroc a învins naţionala antrenată de Olăroiu cu 3-0.

Finala mică, ce le-a opus pe Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită, a fost abandonată din pricina ploii torenţiale. Maroc avea să câştige dramatic competiţia, învingând cu 3-2, după prelungiri, Iordania, după o finală cu răsturnări de scor.

Bacary Sagna, despre Cosmin Olăroiu: “Un antrenor imens, de mare valoare”

Bacary Sagna (42 de ani), fost jucător al naţionalei Franţei, cu 65 de prezenţe în tricoul “Cocoşului galic”, l-a lăudat pe Olăroiu, numind un “miracol” ce a realizat acesta pe banca Emiratelor Arabe Unite. Bacary Sagna a evoluat în trecut pentru Manchester City şi Arsenal, iar în prezent e analist TV.

“Sub comanda românului Cosmin Olăroiu, naționala Emiratelor a produs un fotbal excelent la acest turneu. Sincer, cred că înainte de venirea lui Olăroiu, această reprezentativă nu era capabilă de un joc modern. Acum însă, după cum am văzut cu toții, jocul e unul bine organizat, elaborat. Se vede un sistem bine definit în jocul naționalei. Când a venit Olăroiu, această echipă era în derivă. El a reușit să facă ordine în jocul echipei naționale.

Faptul că Olăroiu a dus naționala Emiratelor până în semifinalele Arab Cup, imediat după ratarea calificării la Mondiale, e un miracol! Poate că mulți vorbesc, în continuare, despre ratarea Mondialului, însă eu văd imaginea per ansamblu, când vorbim despre naționala Emiratelor. Și pentru mine această imagine reflectă faptul că echipa s-a adaptat, treptat, la un nivel superior, la rigorile marilor meciuri. Un ultim cuvânt despre Olăroiu: are o personalitate puternică! Poate că unii l-au criticat, dar e obsedat să câștige. Un antrenor imens, de mare valoare!”, a spus Bacary Sagna.

Viitorul lui Cosmin Olăroiu e incert. Federaţia de fotbal din Emiratele Arabe Unite nu a decis încă dacă se desparte sau nu de Olăroiu. “Oli” avea ca obiectiv calificarea la Campionatul Mondial din America, din 2026.

