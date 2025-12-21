Cupa Africii pe Națiuni. Ce vedete luptă pentru trofeu și câți fotbaliști sunt din Liga 1. Toate detaliile despre competiție - Antena Sport

Ediția cu numărul 35 a Cupei Africii pe Națiuni debutează duminică, iar jocul care va deschide competiția va fi cel dintre gazda Maroc și Comore. Jocul va avea loc pe Stade Prince Moulay Abdallah, din Rabat, începând cu ora 21:00.
În cadrul acestui turneu vor activa și șapte fotbaliști din Liga 1, precum și un antrenor român. Mai jos veți regăsi componența grupelor, vedetele din cadrul competiției și stadioanele unde se vor juca meciurile.
Maroc găzduiește ediția 35 a Cupei Africii pe Națiuni
Maroc va găzdui ediția din acest an a Cupei Africii pe Națiuni, iar selecționata care a impresionat la Campionatul Mondial din Qatar speră să pună punct perioadei de „secetă”. Singurul triumf al „Leilor din Atlas” a fost în 1976, iar din 2004 nu au mai jucat nici măcar o finală.
Aceștia vor deschide competiția duminică seară de la ora 21:00, contra celor din Comore. Mali și Zambia sunt celelalte echipe care fac parte din Grupa A, unde sunt repartizate gazdele.
Vedetele care vor putea fi urmărite la Cupa Africii pe Națiuni
Fotbalul african dă nume grele la marile cluburi din Europa, iar competiția va aduce staruri din întreaga lume. Mohamed Salah este unul dintre cei care vor putea fi urmăriți, fiind interesant de văzut și care va fi aportul egipteanului, având în vedere faptul că a trecut prin momente dificile la Liverpool, după conflictul cu Arne Slot.
Din tabăra gazdelor face parte și unul dintre cei mai importanți jucători de la Paris Saint Germain: Achraf Hakimi. Nu vor lipsi din cadrul turneului nici Victor Osimhen (Galatasaray, Nigeria), Riyad Mahrez (Al-Ahli, Algeria), Sadio Mane (Al-Nassr, Senegal), Bryan Mbeumo (Manchester United, Camerun) și Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille, Gabon).
Componența grupelor:
- GRUPA A
Maroc
Mali
Zambia
Comore
- GRUPA B
Egipt
Africa de Sud
Angola
Zimbabwe
- GRUPA C
Nigeria
Tunisia
Uganda
Tanzania
- GRUPA D
Senegal
RD Congo
Benin
Botswana
- GRUPA E
Algeria
Burkina Faso
Guineea Ecuatorială
Sudan
- GRUPA F
Cote d’Ivoire
Camerun
Gabon
Mozambic
Notă: Primele două echipe din fiecare grupă se califică direct în faza optimilor, alături de cele mai bune patru formații de pe poziția a treia.
7 jucători din Liga 1 la Cupa Africii pe Națiuni
Ediția din acest an a Cupei Africii pe Națiuni dă nu mai puțin de șapte jucători din primul eșalon al fotbalului românesc, iar FCSB are cei mai mulți dintre ei, 3.
Siyabonga Ngezana (Africa de Sud), Baba Alhassan (Uganda) și David Kiki (Benin) vor fi prezenți din partea campioanei României, pe lângă Devis Epassy (Dinamo, Camerun), Yohan Roche (Petrolul, Benin), Elio Capradossi (U Cluj, Uganda) și Esteban Orozco (FC Argeș, Guineea Ecuatorială).
Tot în cadrul competiției va activa și un antrenor român. Este vorba despre Mario Marinică, cel care ocupă în prezent funcția de selecționer al naționalei din Zimbabwe.
Stadioanele care vor găzdui meciurile de la Cupa Africii pe Națiuni
- Adrar Stadium (45.000 de locuri);
- Stade Mohammed V (45.000 de locuri);
- Fez Stadium (45.000 de locuri);
- Marrakesh Stadium (45.000 de locuri);
- Prince Moulay Abdellah Stadium (66.700 de locuri);
- Moulay Hassan Stadium (22.000 de locuri);
- Rabat Olympic Stadium (21.000 de locuri);
- Al Medina Stadium (18.000 de locuri);
- Tanger Grand Stadium (foto, 75.600 de locuri).
Cine sunt favoritele
1. Maroc
2. Senegal
3. Egipt
4. Algeria
5. Nigeria
Naționala Egiptului are cele mai multe trofee din istoria Cupei Africii pe Națiuni: 7. Aceștia sunt urmați de Camerun (5), Ghana (4), Nigeria și Cote d’Ivoire (3), Algeria și RD Congo (2), Zambia, Tunisia, Sudan, Senegal, Africa de Sud, Etiopia, Maroc și Congo, cu câte unul.
Nicio televiziune din România nu a cumpărat drepturile de televizare pentru ediția din acest an a Cupei Africii pe Națiuni.
- Fredy Guarin, dezvăluiri tulburătoare din lupta cu alcoolul şi singurătatea. “L-am atacat pe tata, am vrut să mă sinucid”
- Olăroiu a ratat Mondialul, dar e lăudat de un fost jucător al naţionalei Franţei: “E un miracol ce a reuşit”
- Trump a cerut ca trofeul „Premiul FIFA pentru pace” oferit de Infantino să fie la fel de înalt ca trofeul Cupei Mondiale
- “Pleacă Radu Drăguşin?” Decizia antrenorului de la Tottenham a fost anunţată
- Cristi Chivu, “taxat” în Italia pentru ce a spus după eliminarea din Supercupă: “Comentarii surprinzătoare”