Cupa Africii pe Națiuni. Ce vedete luptă pentru trofeu și câți fotbaliști sunt din Liga 1. Toate detaliile despre competiție - Antena Sport

Ediția cu numărul 35 a Cupei Africii pe Națiuni debutează duminică, iar jocul care va deschide competiția va fi cel dintre gazda Maroc și Comore. Jocul va avea loc pe Stade Prince Moulay Abdallah, din Rabat, începând cu ora 21:00.

În cadrul acestui turneu vor activa și șapte fotbaliști din Liga 1, precum și un antrenor român. Mai jos veți regăsi componența grupelor, vedetele din cadrul competiției și stadioanele unde se vor juca meciurile.

Maroc găzduiește ediția 35 a Cupei Africii pe Națiuni

Maroc va găzdui ediția din acest an a Cupei Africii pe Națiuni, iar selecționata care a impresionat la Campionatul Mondial din Qatar speră să pună punct perioadei de „secetă”. Singurul triumf al „Leilor din Atlas” a fost în 1976, iar din 2004 nu au mai jucat nici măcar o finală.

Aceștia vor deschide competiția duminică seară de la ora 21:00, contra celor din Comore. Mali și Zambia sunt celelalte echipe care fac parte din Grupa A, unde sunt repartizate gazdele.

Vedetele care vor putea fi urmărite la Cupa Africii pe Națiuni

Fotbalul african dă nume grele la marile cluburi din Europa, iar competiția va aduce staruri din întreaga lume. Mohamed Salah este unul dintre cei care vor putea fi urmăriți, fiind interesant de văzut și care va fi aportul egipteanului, având în vedere faptul că a trecut prin momente dificile la Liverpool, după conflictul cu Arne Slot.