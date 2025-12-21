Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cupa Africii pe Națiuni. Ce vedete luptă pentru trofeu și câți fotbaliști sunt din Liga 1. Toate detaliile despre competiție - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Cupa Africii pe Națiuni. Ce vedete luptă pentru trofeu și câți fotbaliști sunt din Liga 1. Toate detaliile despre competiție

Cupa Africii pe Națiuni. Ce vedete luptă pentru trofeu și câți fotbaliști sunt din Liga 1. Toate detaliile despre competiție

Daniel Işvanca Publicat: 21 decembrie 2025, 11:24

Comentarii
Cupa Africii pe Națiuni. Ce vedete luptă pentru trofeu și câți fotbaliști sunt din Liga 1. Toate detaliile despre competiție

Cupa Africii pe Națiuni 2025 / Colaj Antena Sport

Ediția cu numărul 35 a Cupei Africii pe Națiuni debutează duminică, iar jocul care va deschide competiția va fi cel dintre gazda Maroc și Comore. Jocul va avea loc pe Stade Prince Moulay Abdallah, din Rabat, începând cu ora 21:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cadrul acestui turneu vor activa și șapte fotbaliști din Liga 1, precum și un antrenor român. Mai jos veți regăsi componența grupelor, vedetele din cadrul competiției și stadioanele unde se vor juca meciurile.

Maroc găzduiește ediția 35 a Cupei Africii pe Națiuni

Maroc va găzdui ediția din acest an a Cupei Africii pe Națiuni, iar selecționata care a impresionat la Campionatul Mondial din Qatar speră să pună punct perioadei de „secetă”. Singurul triumf al „Leilor din Atlas” a fost în 1976, iar din 2004 nu au mai jucat nici măcar o finală.

Aceștia vor deschide competiția duminică seară de la ora 21:00, contra celor din Comore. Mali și Zambia sunt celelalte echipe care fac parte din Grupa A, unde sunt repartizate gazdele.

Vedetele care vor putea fi urmărite la Cupa Africii pe Națiuni

Fotbalul african dă nume grele la marile cluburi din Europa, iar competiția va aduce staruri din întreaga lume. Mohamed Salah este unul dintre cei care vor putea fi urmăriți, fiind interesant de văzut și care va fi aportul egipteanului, având în vedere faptul că a trecut prin momente dificile la Liverpool, după conflictul cu Arne Slot.

Reclamă
Reclamă

Din tabăra gazdelor face parte și unul dintre cei mai importanți jucători de la Paris Saint Germain: Achraf Hakimi. Nu vor lipsi din cadrul turneului nici Victor Osimhen (Galatasaray, Nigeria), Riyad Mahrez (Al-Ahli, Algeria), Sadio Mane (Al-Nassr, Senegal), Bryan Mbeumo (Manchester United, Camerun) și Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille, Gabon).

Componența grupelor:

  • GRUPA A
    Maroc
    Mali
    Zambia
    Comore
  • GRUPA B
    Egipt
    Africa de Sud
    Angola
    Zimbabwe
  • GRUPA C
    Nigeria
    Tunisia
    Uganda
    Tanzania
  • GRUPA D
    Senegal
    RD Congo
    Benin
    Botswana
  • GRUPA E
    Algeria
    Burkina Faso
    Guineea Ecuatorială
    Sudan
  • GRUPA F
    Cote d’Ivoire
    Camerun
    Gabon
    Mozambic

Notă: Primele două echipe din fiecare grupă se califică direct în faza optimilor, alături de cele mai bune patru formații de pe poziția a treia.

7 jucători din Liga 1 la Cupa Africii pe Națiuni

Ediția din acest an a Cupei Africii pe Națiuni dă nu mai puțin de șapte jucători din primul eșalon al fotbalului românesc, iar FCSB are cei mai mulți dintre ei, 3.

Capitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din ItaliaCapitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din Italia
Reclamă

Siyabonga Ngezana (Africa de Sud), Baba Alhassan (Uganda) și David Kiki (Benin) vor fi prezenți din partea campioanei României, pe lângă Devis Epassy (Dinamo, Camerun), Yohan Roche (Petrolul, Benin), Elio Capradossi (U Cluj, Uganda) și Esteban Orozco (FC Argeș, Guineea Ecuatorială).

Tot în cadrul competiției va activa și un antrenor român. Este vorba despre Mario Marinică, cel care ocupă în prezent funcția de selecționer al naționalei din Zimbabwe.

Stadioanele care vor găzdui meciurile de la Cupa Africii pe Națiuni

  • Adrar Stadium (45.000 de locuri);
  • Stade Mohammed V (45.000 de locuri);
  • Fez Stadium (45.000 de locuri);
  • Marrakesh Stadium (45.000 de locuri);
  • Prince Moulay Abdellah Stadium (66.700 de locuri);
  • Moulay Hassan Stadium (22.000 de locuri);
  • Rabat Olympic Stadium (21.000 de locuri);
  • Al Medina Stadium (18.000 de locuri);
  • Tanger Grand Stadium (foto, 75.600 de locuri).

Cine sunt favoritele

1. Maroc

2. Senegal

3. Egipt

4. Algeria

5. Nigeria

Naționala Egiptului are cele mai multe trofee din istoria Cupei Africii pe Națiuni: 7. Aceștia sunt urmați de Camerun (5), Ghana (4), Nigeria și Cote d’Ivoire (3), Algeria și RD Congo (2), Zambia, Tunisia, Sudan, Senegal, Africa de Sud, Etiopia, Maroc și Congo, cu câte unul.

Nicio televiziune din România nu a cumpărat drepturile de televizare pentru ediția din acest an a Cupei Africii pe Națiuni.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
El este românul care a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Imagini din timpul operaţiunii de recuperare
Observator
El este românul care a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Imagini din timpul operaţiunii de recuperare
Fostul fotbalist de la Dinamo care a suferit două transplanturi de celule stem. S-a confruntat cu stări de rău, iar ce a urmat a fost complet neașteptat
Fanatik.ro
Fostul fotbalist de la Dinamo care a suferit două transplanturi de celule stem. S-a confruntat cu stări de rău, iar ce a urmat a fost complet neașteptat
12:58
Ultimul spectacol din 2025! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul FCSB – Rapid
12:43
Primele vești despre accidentarea lui Isak! Cât ar putea lipsi starul de 145 de milioane de euro al lui Liverpool
12:32
Neymar: “Vom face tot posibilul, chiar imposibilul, pentru a aduce Cupa Mondială în Brazilia”
12:10
Scenariu negru pentru FCSB: “Dacă nu câştigă cu Rapid, nu mai are nicio şansă să intre în play-off”
11:32
Nick Kyrgios revine după 10 luni! La ce turneu a primit wild card
11:19
Fredy Guarin, dezvăluiri tulburătoare din lupta cu alcoolul şi singurătatea. “L-am atacat pe tata, am vrut să mă sinucid”
Vezi toate știrile
1 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 2 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 3 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 4 Răspunsul lui Denis Drăguş la oferta FCSB. Anunţ surpriză din Turcia 5 Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun” 6 EXCLUSIVIoan Andone a dat verdictul în privinţa derby-ului FCSB – Rapid: “Eu aşa cred că se va termina”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului