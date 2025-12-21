Fredy Guarin, dezvăluiri tulburătoare din lupta cu alcoolul şi singurătatea. "L-am atacat pe tata, am vrut să mă sinucid" - Antena Sport

Fredy Guarin, fostul coleg al lui Cristi Chivu la Inter în perioada 2012-2014, a vorbit deschis despre problemele pe care le-a avut din cauza alcoolului şi a depresiei.

Columbianul ajuns la 39 de ani susţine că a vrut să se sinucidă în trei rânduri, dar şi că l-a atacat pe tatăl său. Acum, după ce s-a împăcat cu familia, lucrează la o fundaţie din Columbia şi vrea să îi ajute şi pe alţii.

Fredy Guarin, dezvăluiri tulburătoare din lupta cu alcoolul şi singurătatea

“Când eram la Inter, am început să beau din cauza despărţirii de soţia mea. Când m-am mutat în China, situaţia mea s-a înrăutăţit. Îmi pierdeam familia, copiii mei erau departe şi mă simţeam responsabil pentru asta.

Mi-am atacat tatăl. Dar nu eram eu, eram beat. De câte ori pot, îl îmbrăţişez şi îmi cer scuze, chiar dacă el m-a iertat de mult timp. M-am gândit chiar şi la sinucidere şi an încercat să îmi iau viaţa în trei rânduri.

Dumnezeu m-a salvat. Într-o zi, eram acasă singur şi băusem. Am început să sun mai mulţi prieteni apropiaţi, dar nimeni nu mi-a răspuns. La sfârşit, mi-am rugat agentul şi psihologul să mă ajute. M-au dus la o fundaţie şi nu am mai băut.