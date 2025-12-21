Fredy Guarin, dezvăluiri tulburătoare din lupta cu alcoolul şi singurătatea. "L-am atacat pe tata, am vrut să mă sinucid" - Antena Sport

Fredy Guarin, fostul coleg al lui Cristi Chivu la Inter în perioada 2012-2014, a vorbit deschis despre problemele pe care le-a avut din cauza alcoolului şi a depresiei.
Columbianul ajuns la 39 de ani susţine că a vrut să se sinucidă în trei rânduri, dar şi că l-a atacat pe tatăl său. Acum, după ce s-a împăcat cu familia, lucrează la o fundaţie din Columbia şi vrea să îi ajute şi pe alţii.
Fredy Guarin, dezvăluiri tulburătoare din lupta cu alcoolul şi singurătatea
“Când eram la Inter, am început să beau din cauza despărţirii de soţia mea. Când m-am mutat în China, situaţia mea s-a înrăutăţit. Îmi pierdeam familia, copiii mei erau departe şi mă simţeam responsabil pentru asta.
Mi-am atacat tatăl. Dar nu eram eu, eram beat. De câte ori pot, îl îmbrăţişez şi îmi cer scuze, chiar dacă el m-a iertat de mult timp. M-am gândit chiar şi la sinucidere şi an încercat să îmi iau viaţa în trei rânduri.
Dumnezeu m-a salvat. Într-o zi, eram acasă singur şi băusem. Am început să sun mai mulţi prieteni apropiaţi, dar nimeni nu mi-a răspuns. La sfârşit, mi-am rugat agentul şi psihologul să mă ajute. M-au dus la o fundaţie şi nu am mai băut.
Am urmărit un program care mi-a permis să mă antrenez din nou. După şase luni, mi-am întâlnit copiii, pe care nu îi mai văzusem de patru ani. Le-am povestit despre slăbiciunile mele şi despre problemele avute cu mama lor.
Nu m-au iertat pe loc, dar m-au înţeles de-a lungul timpului. Acum, lucrez la fundaţie cu psihologul meu, vreau să îi ajut pe alţii povestindu-le prin ce am trecut eu”, a spus Guarin, citat de Corriere della Sera.
Guarin şi-a atacat părinţii
În 2021, au apărut primele veşti teribile despre fostul interist. Fredy Guarin a fost arestat de poliţişti din casă după ce şi-a agresat părinţii. Incidentul a avut loc la Envigado, un oraş din apropiere de Medellin, scria The Sun la acea vreme.
Poliţia a intervenit în urma unui apel telefonic în care a fost anunţat un caz de violenţă domestică.
“Şi-a atacat părinţii, care au cerut ca el să fie ridicat de poliţie”, a declarat generalul Jorge Vargas, director al poliţiei naţionale, potrivit Marca.
Saint Etienne, Porto, Inter, Shanghai Shenshua, Vasco da Gama şi Millionarios sunt echipele pe la care a trecut Fredy Guarin în cariera sa, în care a adunat pentru naţionala Columbiei 57 de selecţii şi 4 goluri.
Alături de Porto a câştigat cele mai importante trofee ale carierei, 3 titluri în Portugalia, Europa League, dar şi 3 Cupe ale Portugaliei şi 3 Supercupe ale Portugaliei.
