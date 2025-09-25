Lionel Messi a dat din nou recital pentru Inter Miami. Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva în MLS - Antena Sport

Lionel Messi, după un meci al lui Inter Miami / Profimedia

Lionel Messi a fost din nou decisiv în tricoul lui Inter Miami, după ce a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă în duelul dintre trupa din Florida și New York City, scor 4-0. În urma acestui succes, elevii lui Javier Mascherano și-au asigurat pentru al doilea sezon la rând prezența în play-off-ul MLS, având șansa să încheie pe primul loc sezonul regular.

Datorită prestației sale din New York, superstarul argentinian a atins și o bornă nemaivăzută în fotbalul de peste ocean.

Messi a făcut show în victoria lui Inter Miami

Prima dată, “La Pulga” a avut rol de pasator, servindu-l decisiv pe Baltasar Rodriguez, care a deschis scorul pe finalul primei reprize a confruntării. Messi a ieșit după la rampă și și-a trecut și numele său pe tabela de marcaj.

Prima dată, l-a executat pe goalkeeper-ul advers cu o “scăriță” superbă pentru 2-0, după care a făcut “dubla” când a stabilit scorul final, 4-0, grație unei acțiuni individuale de excepție. Între golurile sale, Luis Suarez și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor dintr-o lovitură de la 11 metri.

MESSI MAGIC IN THE BIG APPLE! 🔥 pic.twitter.com/r2U3Z4FBdJ

— Major League Soccer (@MLS) September 25, 2025