Lionel Messi a spus totul despre rivalitatea cu Cristiano Ronaldo: "Îl admir. Suntem doi tipi normali" - Antena Sport

În afara terenului suntem doi tipi normali. Nu suntem prieteni pentru că nu petrecem timp împreună, dar mereu ne-am tratat reciproc cu foarte mult respect”, a declarat Lionel Messi, citat de Fabrizio Romano.

Cum a explicat Messi golul magnific din lovitură liberă de la Mondialul Cluburilor: “Am profitat de asta”

La interviul acordat după meci, Messi a vorbit despre prestaţia sa şi a colegilor săi, despre emoţiile din meciul cu Al-Ahly, dar şi despre cum a profitat de plasamentul slab al lui Claudio Ramos, portarul portughezilor, la gol.

“Sunt extrem de mulţumit, a fost un efort mare din partea întregii echipei şi am jucat foarte bine. E o victorie vitală pentru noi şi ne vom bucura de ea. Cred că (n.r. oamenii care o văd pe Inter Miami prima dată jucând) văd că suntem aici să ne luptăm, iar astăzi am jucat împotriva unei echipe puternice din Europa.