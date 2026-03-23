Home | Fotbal | Fotbal extern | Lionel Messi, încă un gol în MLS! Starul lui Inter Miami a ajuns la 901 reuşite
VIDEO

Publicat: 23 martie 2026, 13:17

Comentarii
Lionel Messi a marcat duminică seara al 901-lea gol al carierei sale, în urma unei lovituri libere. Inter Miami s-a impus în deplasare la New York City FC, scor 3-2, în MLS.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu puţin mai puţin de trei luni înainte de Cupa Mondială, unde Argentina îşi va apăra titlul, Lionel Messi, în vârstă de 38 de ani, a marcat duminică seara al 901-lea gol al carierei sale împotriva echipei New York City FC, în cadrul etapei a 5-a din MLS.

Messi a executat o lovitură liberă din centrul terenului, de la aproape 25 de metri. Şutul său a fost deviat şi l-a surprins pe portarul Matt Freese.

Miami a obţinut victoria, a treia din ultimele cinci meciuri de campionat, graţie unui gol marcat de fundaşul brazilian Micael (victorie cu 2-3).

Reclamă
Reclamă

Messi a marcat cinci goluri în ultimele cinci meciuri disputate cu echipa din Florida, în toate competiţiile.

Câştigătorul a opt Balonuri de Aur şi-a prelungit contractul în octombrie anul trecut până în 2028.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Citește și:
Observator
Fanatik.ro
15:13

14:39

14:26

14:19

14:19

14:01

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
