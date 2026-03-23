Lionel Messi, încă un gol în MLS! Starul lui Inter Miami a ajuns la 901 reuşite

Lionel Messi a marcat duminică seara al 901-lea gol al carierei sale, în urma unei lovituri libere. Inter Miami s-a impus în deplasare la New York City FC, scor 3-2, în MLS.

Cu puţin mai puţin de trei luni înainte de Cupa Mondială, unde Argentina îşi va apăra titlul, Lionel Messi, în vârstă de 38 de ani, a marcat duminică seara al 901-lea gol al carierei sale împotriva echipei New York City FC, în cadrul etapei a 5-a din MLS.

Messi a executat o lovitură liberă din centrul terenului, de la aproape 25 de metri. Şutul său a fost deviat şi l-a surprins pe portarul Matt Freese.

Miami a obţinut victoria, a treia din ultimele cinci meciuri de campionat, graţie unui gol marcat de fundaşul brazilian Micael (victorie cu 2-3).

Messi what a freekick, what a way to score your 901th goal 🐐

— MessiMania (@M10Update) March 22, 2026