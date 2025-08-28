Lionel Messi, o nouă prestaţie stelară! Remontada şi calificare în finala Leagues Cup pentru Inter Miami - Antena Sport

Lionel Messi a fost autorul a două goluri în meciul din semifinalele Leagues Cup, câştigat de Inter Miami cu 3-1, în faţa rivalei din Florida, Orlando City. Echipa starului argentinian a obţinut astfel calificarea în ultimul act al competiţiei pe care a câştigat-o în 2023.

Acesta a fost meciul de revenire a lui Lionel Messi, după ce a fost nevoit să ia o altă pauză din cauza accidentărilor. Nici nu s-a simţit însă că este vorba despre un meci de revenire atunci când Messi a marcat de două ori în 11 minute.

Lionel Messi, două goluri în Inter Miami – Orlando City 3-1

Oaspeţii au deschis scorul în primul minut de prelungiri, prin croatul Marco Pasalic. În repriza secundă, Inter Miami a tot căutat golul egalizator, iar acesta a venit abia în minutul 77.

Lionel Messi a transformat în minutul 77 o lovitură de la 11 metri. Argentinianul a marcat fără emoţii din penalty-ul obţinut de Luis Suarez. În minutul 88, Lionel Messi şi-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor, după o pasă primită de la Jordi Alba.

QUE GOLAZOOOOO 🤩✨ pic.twitter.com/L2MDmoxSSR

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 28, 2025