Lionel Messi, o nouă prestaţie stelară! Remontada şi calificare în finala Leagues Cup pentru Inter Miami - Antena Sport

Lionel Messi a fost autorul a două goluri în meciul din semifinalele Leagues Cup, câştigat de Inter Miami cu 3-1, în faţa rivalei din Florida, Orlando City. Echipa starului argentinian a obţinut astfel calificarea în ultimul act al competiţiei pe care a câştigat-o în 2023.
Acesta a fost meciul de revenire a lui Lionel Messi, după ce a fost nevoit să ia o altă pauză din cauza accidentărilor. Nici nu s-a simţit însă că este vorba despre un meci de revenire atunci când Messi a marcat de două ori în 11 minute.
Lionel Messi, două goluri în Inter Miami – Orlando City 3-1
Oaspeţii au deschis scorul în primul minut de prelungiri, prin croatul Marco Pasalic. În repriza secundă, Inter Miami a tot căutat golul egalizator, iar acesta a venit abia în minutul 77.
Lionel Messi a transformat în minutul 77 o lovitură de la 11 metri. Argentinianul a marcat fără emoţii din penalty-ul obţinut de Luis Suarez. În minutul 88, Lionel Messi şi-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor, după o pasă primită de la Jordi Alba.
QUE GOLAZOOOOO 🤩✨
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 28, 2025
Scorul final al partidei a fost stabilit de tânărul venezuelean Telasco Segovia, cel care a înscris în urma unei combinaţii cu Luis Suarez.
Y LLEGÓ EL TERCERO DE LA NOCHE ⚽⚽⚽
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 28, 2025
În ultimul act din Leagues Cup, competiţie care adună la start echipe din MLS şi Liga MX (campionatul mexican), se vor întâlni Seattle Sounders şi Inter Miami. Seattle a câştigat în această noapte meciul de pe terenul lui Los Angeles Galaxy, scor 2-0, graţie golurilor marcate de Pedro de La Vega şi Osaze De Rosario. Meciul va avea loc pe 1 septembrie, pe Lumen Field din Seattle.