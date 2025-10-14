Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce transfer a ratat Ianis Hagi în vară! Tricolorul putea ajunge la unul dintre cele mai mari nume din Bundesliga - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ce transfer a ratat Ianis Hagi în vară! Tricolorul putea ajunge la unul dintre cele mai mari nume din Bundesliga

Ce transfer a ratat Ianis Hagi în vară! Tricolorul putea ajunge la unul dintre cele mai mari nume din Bundesliga

Andrei Nicolae Publicat: 14 octombrie 2025, 13:35

Comentarii
Ce transfer a ratat Ianis Hagi în vară! Tricolorul putea ajunge la unul dintre cele mai mari nume din Bundesliga

Ianis Hagi, în timpul intonării imnului naționalei / Sport Pictures

Ianis Hagi a ajuns în toamnă la Alanyaspor, în Turcia, însă mijlocașul român a avut posibilitatea să ajungă și la alte echipe în perioada de mercato. Dacă despre interesul celor de la Legia Varșovia pentru jucătorul de 26 de ani se știa deja, selecționerul Mircea Lucescu a făcut o dezvăluire legată de un club din Bundesliga care l-a dorit pe fiul lui Gică Hagi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pasator în victoria României contra Austriei din preliminariile pentru World Cup 2026, Ianis a fost dorit în Germania la Hamburg, unul dintre cele mai mare nume din fotbalul nemțesc. “Il Luce” nu a oferit însă detalii legate de motivul pentru care Hagi nu a evoluat în Bundesliga.

Ianis Hagi putea ajunge la Hamburg

Nou-promovată după șapte ani de “exil” în Zweite Bundesliga, Hamburg și-ar fi dorit să facă mai multe achiziții pentru a-și întări echipa în vederea menținerii în primul eșalon nemțesc. Pe lista sa s-a aflat și Ianis Hagi, potrivit unei dezvăluiri făcute de Mircea Lucescu.

Prezent într-o emisiune, selecționerul a fost întrebat cum a reușit să îl mobilizeze pe jucătorul de 26 de ani pentru meciul cu Austria, iar el a dezvăluit că a purtat discuții cu fiul “Regelui”. Ulterior, “Il Luce” a vorbit și despre cum a ajuns mijlocașul să se transfere la Alanyaspor și a numit două echipe de la care a avut oferte, și anume Legia Varșovia și Hamburg.

Vorbind cu el, e de ajuns. Înainte, și în timpul perioadei în care a stat. Da, bineînșeles, și cu el și cu Gică. A fost vorba să se ducă la Hamburg, la Legia. Eu un singur lucru i-am spus, am încredere în alegerea ta“, a spus Mircea Lucescu la fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Hamburg este una dintre cele mai galonate echipe din Germania, cu o Cupă a Campionilor Europeni în palmares în 1983, la care se adaugă șase titluri, trei Cupe ale Germaniei și o Cupă a Cupelor. La Alanyaspor, Ianis Hagi a adunat un gol și o pasă decisivă în primele patru, ambele reușite în cea mai recentă partidă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Observator
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi nimic?!” Răspunsul genial al selecționerului
Fanatik.ro
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi nimic?!” Răspunsul genial al selecționerului
14:31
Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB. Campioana, în criză după accidentarea lui Mihai Popescu
14:30
Barcelona și-a prezentat tricourile speciale pentru El Clasico. Artistul promovat la derby-ul cu Real Madrid
14:29
Continuă coşmarul pentru Barcelona! Robert Lewandowski s-a accidentat şi ratează El Clasico
13:23
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
13:21
Virgil Ghiţă i-a cucerit pe nemţi. Detalii despre “eroul” naţionalei din meciul cu Austria: “Va contribui semnificativ”
13:00
Edi Iordănescu, anunț despre revenirea pe banca României pentru barajul de World Cup 2026
Vezi toate știrile
1 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 2 Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat 3 Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” 4 „La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus” 5 Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” 6 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua