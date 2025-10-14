Ce transfer a ratat Ianis Hagi în vară! Tricolorul putea ajunge la unul dintre cele mai mari nume din Bundesliga - Antena Sport

Ianis Hagi a ajuns în toamnă la Alanyaspor, în Turcia, însă mijlocașul român a avut posibilitatea să ajungă și la alte echipe în perioada de mercato. Dacă despre interesul celor de la Legia Varșovia pentru jucătorul de 26 de ani se știa deja, selecționerul Mircea Lucescu a făcut o dezvăluire legată de un club din Bundesliga care l-a dorit pe fiul lui Gică Hagi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pasator în victoria României contra Austriei din preliminariile pentru World Cup 2026, Ianis a fost dorit în Germania la Hamburg, unul dintre cele mai mare nume din fotbalul nemțesc. “Il Luce” nu a oferit însă detalii legate de motivul pentru care Hagi nu a evoluat în Bundesliga.

Ianis Hagi putea ajunge la Hamburg

Nou-promovată după șapte ani de “exil” în Zweite Bundesliga, Hamburg și-ar fi dorit să facă mai multe achiziții pentru a-și întări echipa în vederea menținerii în primul eșalon nemțesc. Pe lista sa s-a aflat și Ianis Hagi, potrivit unei dezvăluiri făcute de Mircea Lucescu.

Prezent într-o emisiune, selecționerul a fost întrebat cum a reușit să îl mobilizeze pe jucătorul de 26 de ani pentru meciul cu Austria, iar el a dezvăluit că a purtat discuții cu fiul “Regelui”. Ulterior, “Il Luce” a vorbit și despre cum a ajuns mijlocașul să se transfere la Alanyaspor și a numit două echipe de la care a avut oferte, și anume Legia Varșovia și Hamburg.

“Vorbind cu el, e de ajuns. Înainte, și în timpul perioadei în care a stat. Da, bineînșeles, și cu el și cu Gică. A fost vorba să se ducă la Hamburg, la Legia. Eu un singur lucru i-am spus, am încredere în alegerea ta“, a spus Mircea Lucescu la fanatik.ro.