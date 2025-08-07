Lista cu cei 30 de nominalizaţi la Balonul de Aur 2025! Anunţul oficial făcut de France Football - Antena Sport

France Football a publicat lista cu cei 30 de jucători nominalizaţi la Balonul de Aur 2025. Ediţia din acest an va fi a 69-a din istorie şi, abia pentru a patra oară în istorie, premiul va fi acordat pentru prestaţiile din timpul sezonului şi nu pentru cele din anul calendaristic.
Perioada care s-a luat în considerare este 1 august 2024 – 31 iulie 2025. Ceremonia decernării Balonului de Aur 2025 va avea loc pe 22 septembrie 2025, la Theatre du Chatelet din Paris.
France Football a anunţat lista cu cei 30 de nominalizaţi la Balonul de Aur 2025
Pe 7 august, France Football a anunţat lista cu cei 30 de jucători nominalizaţi la Balonul de Aur 2025. Din listă nu lipsesc jucători precum Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Mohamed Salah sau Kylian Mbappe, jucători care au fost cotaţi cu şanse importante de câştig încă dinainte ca lista să fie făcută oficială.
Lista cu cei 30 de jucători nominalizaţi la Balonul de Aur 2025
- Jude Bellingham
- Ousmane Dembele
- Gianluigi Donnarumma
- Desire Doue
- Denzel Dumfries
- Serhou Guirassy
- Viktor Gyokeres
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Alexis Mac Allister
- Lautaro Martinez
- Kylian Mbappe
- Scott McTominay
- Nuno Mendes
- Joao Neves
- Michael Olise
- Cole Palmer
- Pedri
- Raphinha
- Declan Rice
- Fabian Ruiz
- Mohamed Salah
- Virgil Van Dijk
- Vinicius Jr
- Vitinha
- Florian Wirtz
- Lamine Yamal
Here are the 2025 Ballon d’Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/tehmbU4R0j
— Ballon d’Or (@ballondor) August 7, 2025
Balonul de Aur se va decerna pe 22 septembrie
Evenimentul, care va fi organizat de France Football în parteneriat cu UEFA, a fost programat în seara zilei de 22 septembrie şi va fi găzduit de Théâtre du Châtelet din Paris.
În cadrul ceremoniei de decernare, vor fi acordate 13 premii pentru fotbal masculin şi feminin, inclusiv celebrele trofee Balonul de Aur, care va recompensa cei mai buni jucători, atât la feminin, cât şi la masculin.
Este pentru prima oară când fotbalul feminin va primi acelaşi număr de trofee precum fotbalul masculin, pe lista fetelor adăugându-se premiile pentru cel mai bun tânăr jucător, cel mai bun portar şi cel mai bun marcator interţări şi intercluburi.