Lista cu cei 30 de nominalizaţi la Balonul de Aur 2025! Anunţul oficial făcut de France Football - Antena Sport

France Football a publicat lista cu cei 30 de jucători nominalizaţi la Balonul de Aur 2025. Ediţia din acest an va fi a 69-a din istorie şi, abia pentru a patra oară în istorie, premiul va fi acordat pentru prestaţiile din timpul sezonului şi nu pentru cele din anul calendaristic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Perioada care s-a luat în considerare este 1 august 2024 – 31 iulie 2025. Ceremonia decernării Balonului de Aur 2025 va avea loc pe 22 septembrie 2025, la Theatre du Chatelet din Paris.

France Football a anunţat lista cu cei 30 de nominalizaţi la Balonul de Aur 2025

Pe 7 august, France Football a anunţat lista cu cei 30 de jucători nominalizaţi la Balonul de Aur 2025. Din listă nu lipsesc jucători precum Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Mohamed Salah sau Kylian Mbappe, jucători care au fost cotaţi cu şanse importante de câştig încă dinainte ca lista să fie făcută oficială.

Lista cu cei 30 de jucători nominalizaţi la Balonul de Aur 2025