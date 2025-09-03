Lovitură pentru Radu Drăgușin! Tottenham nu l-a inclus în lotul pentru Champions League - Antena Sport

Închide meniul
Lovitură pentru Radu Drăgușin! Tottenham nu l-a inclus în lotul pentru Champions League

Alex Ioniță Publicat: 3 septembrie 2025, 20:35

Radu Drăgușin a primit o lovitură! Fundașul de la Tottenham nu va juca în partidele din grupa principală de Champions League.

Românul s-a accidentat la finalul lunii ianuarie și nu a revenit încă la antrenamentele lui Tottenham. Thomas Frank anunța că acesta va relua pregătirea alături de colegii săi în scurt timp, însă, se pare că fundașul nu intră în planurile sale, pentru meciurile europene.

Radu Drăgușin a primit o lovitură

Tottenham i-a mai lăsat în afara listei UEFA pe athys Tel, Dejan Kulusevski, James Maddison, Yves Bissouma și Kota Takai. Informația a fost dezvăluită de jurnalistul Chris Cowlin.

Cea mai mare surpriză este însă absența lui Mathys Tel, jucător care a fost cumpărat de Tottenham, în această vară, de la Bayern, în schimbul sumei de 35 de milioane de euro.

Tottenham ar putea modifica lista UEFA doar dacă se califică în fazele eliminatorii ale Champions League. Acest lucru s-ar întâmpla abia la finalul lunii ianuarie.

În grupa principală din Champions League, Tottenham se va duela cu: Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praga, Bodo/Glimt, FC Copenhaga și AS Monaco.

Un nou coleg pentru Radu Drăguşin! Un câştigător al Ligii Campionilor a semnat cu Tottenham

Radu Drăguşin va avea un nou coleg la Tottenham. Formaţia londoneză a dat lovitura înainte de încheierea mercato.

Kolo Muani (26 de ani) a fost împrumutat de Tottenham de la PSG. Atacantul a fost prezentat oficial, într-un clip video, de Tottenham. De o prezentare asemănătoare a avut parte în trecut şi Radu Drăguşin.

Chiar dacă în a doua parte a sezonului a fost împrumutat la Juventus, Kolo Muani şi-a trecut în palmares campionatul şi Liga Campionilor cu PSG. Kolo Muani este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 30 de milioane de euro. Când evolua la Nantes, în sezonul 2021-2022, a cucerit Cupa Franţei cu această echipă.

PSG ar fi dorit o clauză obligatorie de transfer definitiv, dar, în cele din urmă, s-a înţeles cu Tottenham pentru un împrumut cu opţiune de cumpărare neobligatorie. Internaţionalul francez Randal Kolo Muani a avut cifre excelente la Juventus Torino. În campionat, a marcat 8 goluri şi a dat un assist în 16 partide disputate pentru “Bătrâna Doamnă”.

El a fost declarat câştigător atât al Ligue 1, cât şi al Ligii Campionilor sezonul trecut deoarece a jucat în ambele competiţii pentru PSG.

Pentru naţionala Franţei, Muani a evoluat în 31 de meciuri, marcând 9 goluri. În trecut a mai evoluat pentru Eintracht Frankfurt. PSG îi plătea în toamna lui 2023 95 de milioane de euro formaţiei germane pentru a-l aduce de la Eintracht Frankfurt!

