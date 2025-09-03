Lovitură pentru Radu Drăgușin! Tottenham nu l-a inclus în lotul pentru Champions League - Antena Sport

Radu Drăgușin a primit o lovitură! Fundașul de la Tottenham nu va juca în partidele din grupa principală de Champions League.

Românul s-a accidentat la finalul lunii ianuarie și nu a revenit încă la antrenamentele lui Tottenham. Thomas Frank anunța că acesta va relua pregătirea alături de colegii săi în scurt timp, însă, se pare că fundașul nu intră în planurile sale, pentru meciurile europene.

Radu Drăgușin a primit o lovitură

Tottenham i-a mai lăsat în afara listei UEFA pe athys Tel, Dejan Kulusevski, James Maddison, Yves Bissouma și Kota Takai. Informația a fost dezvăluită de jurnalistul Chris Cowlin.

Cea mai mare surpriză este însă absența lui Mathys Tel, jucător care a fost cumpărat de Tottenham, în această vară, de la Bayern, în schimbul sumei de 35 de milioane de euro.

Tottenham ar putea modifica lista UEFA doar dacă se califică în fazele eliminatorii ale Champions League. Acest lucru s-ar întâmpla abia la finalul lunii ianuarie.