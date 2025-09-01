Un nou coleg pentru Radu Drăguşin! Un câştigător al Ligii Campionilor a semnat cu Tottenham - Antena Sport

Radu Drăguşin va avea un nou coleg la Tottenham. Formaţia londoneză a dat lovitura înainte de încheierea mercato.

Kolo Muani (26 de ani) a fost împrumutat de Tottenham de la PSG. Atacantul a fost prezentat oficial, într-un clip video, de Tottenham. De o prezentare asemănătoare a avut parte în trecut şi Radu Drăguşin.

Kolo Muani va fi coleg cu Radu Drăguşin la Tottenham

Chiar dacă în a doua parte a sezonului a fost împrumutat la Juventus, Kolo Muani şi-a trecut în palmares campionatul şi Liga Campionilor cu PSG. Kolo Muani este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 30 de milioane de euro. Când evolua la Nantes, în sezonul 2021-2022, a cucerit Cupa Franţei cu această echipă.

PSG ar fi dorit o clauză obligatorie de transfer definitiv, dar, în cele din urmă, s-a înţeles cu Tottenham pentru un împrumut cu opţiune de cumpărare neobligatorie. Internaţionalul francez Randal Kolo Muani a avut cifre excelente la Juventus Torino. În campionat, a marcat 8 goluri şi a dat un assist în 16 partide disputate pentru “Bătrâna Doamnă”.

