Marius Ștefănescu, primul gol de la transferul la Konyaspor! Fostul jucător de la FCSB a marcat după 3 luni - Antena Sport

Marius Ștefănescu, primul gol de la transferul la Konyaspor! Fostul jucător de la FCSB a marcat după 3 luni

Daniel Işvanca Publicat: 30 octombrie 2025, 21:11

Marius Ștefănescu / X @konyaspor

Marius Ștefănescu a fost cedat de FCSB în Turcia, după ce patronul a fost nemulțumit de evoluțiile sale în tricoul roș-albaștrilor. La trei luni de la transferul la Konyaspor, fotbalistul român a marcat și primul său gol.

S-a întâmplat într-un meci de calificare în faza principală a Cupei Turciei, contra unei formații din a patra divizie din ”Țara Semilunii”. El evoluase doar 12 minute în ultimele trei partide.

Marius Ștefănescu a marcat primul gol la Konyaspor

Marius Ștefănescu a avut nevoie de trei luni pentru a înscrie primul său gol de la transferul la Konyaspor. Fotbalistul român a fost introdus titular în disputa cu 12 Bingol, formație din al patrulea eșalon.

Cedat de FCSB pentru doar 300.000 de euro, acesta a avut nevoie de 6 minute pentru a puncta în poarta adversă. Acesta a primit o pasă excelentă în careu și a finalizat cu piciorul stâng.

