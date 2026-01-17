Marius Șumudică a pus ochii pe primul român! Cine poate ajunge sub comanda tehnicianului în Arabia Saudită - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Fotbal extern | Marius Șumudică a pus ochii pe primul român! Cine poate ajunge sub comanda tehnicianului în Arabia Saudită

Daniel Işvanca Publicat: 17 ianuarie 2026, 16:46

Jucătorii naționalei României / SPORT PICTURES

Marius Șumudică va avea o misiune dificilă în Arabia Saudită, acolo unde a înregistrat deja două eșecuri pe banca celor de la Al-Okhdood, în primele trei jocuri disputate.

După partida pierdută cu Al-Khaleej, tehnicianul român a cerut transferuri din partea conducerii, iar primul pe lista acestuia este un internațional român.

Un internațional român, pe lista lui Marius Șumudică la Al-Okhdood

Marius Șumudică a tras un semnal de alarmă la finalul celui de-al treilea meci pe banca celor de la Al-Okhdood, pierdut cu scorul de 4-1 în deplasare la Al-Khaleej.

Antrenorul român a cerut întăriri pentru a putea salva echipa de la retrogradare, iar potrivit iamsport.ro, primul nume pe lista acestuia este nimeni altul decât Horațiu Moldovan.

Portarul este nemulțumit de situația sa din acest moment, motiv pentru care nu ar spune ”nu” unei oferte din Arabia Saudită, acolo unde ar avea ocazia să lucreze cu un conațional.

Ar fi și un colac de salvare acest transfer pentru Moldovan, care dorește să revină în circuitul echipei naționale de fotbal a României, înaintea barajului cu Turcia.

