Mircea Lucescu, aproape de o revenire spectaculoasă! "Il Luce" este favorit să semneze cu o echipă pe care a făcut-o campioană - Antena Sport

Lucescu a spus că George Copos a fost cel care l-a convins să vină în România ca să antreneze Rapidul. Lucescu a semnat prima dată cu giuleştenii în 1997.

„Două echipe în România, Dinamo și Rapid. Rapid a venit în cariera mea într-o perioadă în care mă întorsesem din Italia, datorită lui George Copos. Am fost de câteva ori în Italia, la Brescia. George venise să pună la punct hotelul Crown Plaza.

Eu mă duceam cu el să-l aduc în zona Brescia, să-l ajut. Seara era permanent presiune să mă întorc acasă, la Rapid. Am semnat cu el venind acasă în vacanță, am semnat cu el la Vox Maris, în zona Piața Victoriei.

Pe un șervețel am semnat. Era Nicușor Năstase acolo, din toate toate astea mi-a pus un șervețel pe masă să semnez, ca să mă angajez în toate astea. Apoi a venit după mine când a văzut că la Inter lucrurile nu mergeau așa cum trebuia, sau că-mi dădusem demisia, a apărut acolo.

Soția mea a promis că dacă mă întorc acasă, mă întorc la Rapid. Rapidul era în situația să retrogradeze, m-am dus să văd Rapidul în Polonia, jucam în Intertoto. M-a văzut cum eram, am văzut ultimele două meciuri de campionat. Atunci am preluat echipa, am mers imediat cu ea la cantonament”, a spus Mircea Lucescu la fanatik.ro.