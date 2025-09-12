Mircea Rednic a răbufnit, după ce a fost dat afară de la Standard Liege: "Nu sunt o marionetă" - Antena Sport

Mircea Rednic a răbufnit, după ce a fost dat afară de la Standard Liege. Antrenorul a explicat ce s-a întâmplat în mandatul său de pe banca belgienilor, atacându-l pe Marc Wilmots, directorul sportiv al echipei.
Mircea Rednic a transmis că imaginea i-a fost pătată, după a doua experienţă pe banca celor de la Standard Liege. Mandatul său s-a încheiat prematur, după cinci etape, în care a înregistrat două victorii, un egal şi două înfrângeri.
Mircea Rednic a răbufnit, după ce a fost dat afară de la Standard Liege
Mircea Rednic a subliniat faptul că echipa nu a pierdut niciun amical disputat sub comanda sa, în perioada de pregătire de dinainte de startul sezonului. Antrenorul a transmis că în perioada în care Standard Liege avea rezultate, obţinând şapte puncte din primele trei runde, oficialii erau încântaţi de metodele sale de antrenament. Ulterior, l-au acuzat pe antrenorul român de faptul că foloseşte metode “învechite”-
“În timpul pregătirii, nu am pierdut niciun meci, am început sezonul cu şapte puncte din nouă posibile, deci înseamnă că explicam bine lucrurile atunci. Dar tot Rednic nu folosea analiză video, nu se baza pe date, nu ştiu cine spunea asta. Mi-au pătat imaginea, mi-au spus că m-am schimbat, unii chiar au vorbit despre sănătatea mea. E adevărat, am făcut infarct acum doi ani, dar după trei săptămâni, eram din nou pe bancă.
Situația era clară înainte de a semna: Marc (n.r. Marc Wilmots, directorul sportiv) se ocupa de transferuri, iar eu de antrenamente și de programul echipei. Dar încă din prima zi, Marc a vrut să facă totul și să controleze tot.
Am vorbit mult despre alcătuirea echipei și mi-a dat de înțeles că a făcut transferuri pentru a juca într-un anumit sistem. Am vrut să revin la Standard, am vrut să ajut acest club (…) dar nu am acceptat niciodată să fiu o marionetă”, a declarat Mircea Rednic, conform lesportsplus.
Mircea Rednic a primit 200.000 de euro din partea lui Standard, pentru a renunţa la postul de antrenor, echivalentul salariului pe 6 luni din contract.
Rednic a lăsat-o pe Standard pe locul 7 din prima ligă belgiană, iar demiterea sa a venit în urma celor două meciuri de coşmar disputate în ultimele două etape, 0-3 cu Union SG şi 0-3 cu Cercle Brugge.
