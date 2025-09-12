Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Rednic a răbufnit, după ce a fost dat afară de la Standard Liege: "Nu sunt o marionetă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Mircea Rednic a răbufnit, după ce a fost dat afară de la Standard Liege: “Nu sunt o marionetă”

Mircea Rednic a răbufnit, după ce a fost dat afară de la Standard Liege: “Nu sunt o marionetă”

Publicat: 12 septembrie 2025, 10:00

Comentarii
Mircea Rednic a răbufnit, după ce a fost dat afară de la Standard Liege: Nu sunt o marionetă

Mircea Rednic, la un meci al lui Standard Liege/ Profimedia

Mircea Rednic a răbufnit, după ce a fost dat afară de la Standard Liege. Antrenorul a explicat ce s-a întâmplat în mandatul său de pe banca belgienilor, atacându-l pe Marc Wilmots, directorul sportiv al echipei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Rednic a transmis că imaginea i-a fost pătată, după a doua experienţă pe banca celor de la Standard Liege. Mandatul său s-a încheiat prematur, după cinci etape, în care a înregistrat două victorii, un egal şi două înfrângeri.

Mircea Rednic a răbufnit, după ce a fost dat afară de la Standard Liege

Mircea Rednic a subliniat faptul că echipa nu a pierdut niciun amical disputat sub comanda sa, în perioada de pregătire de dinainte de startul sezonului. Antrenorul a transmis că în perioada în care Standard Liege avea rezultate, obţinând şapte puncte din primele trei runde, oficialii erau încântaţi de metodele sale de antrenament. Ulterior, l-au acuzat pe antrenorul român de faptul că foloseşte metode “învechite”-

“În timpul pregătirii, nu am pierdut niciun meci, am început sezonul cu şapte puncte din nouă posibile, deci înseamnă că explicam bine lucrurile atunci. Dar tot Rednic nu folosea analiză video, nu se baza pe date, nu ştiu cine spunea asta. Mi-au pătat imaginea, mi-au spus că m-am schimbat, unii chiar au vorbit despre sănătatea mea. E adevărat, am făcut infarct acum doi ani, dar după trei săptămâni, eram din nou pe bancă.

Situația era clară înainte de a semna: Marc (n.r. Marc Wilmots, directorul sportiv) se ocupa de transferuri, iar eu de antrenamente și de programul echipei. Dar încă din prima zi, Marc a vrut să facă totul și să controleze tot.

Reclamă
Reclamă

Am vorbit mult despre alcătuirea echipei și mi-a dat de înțeles că a făcut transferuri pentru a juca într-un anumit sistem. Am vrut să revin la Standard, am vrut să ajut acest club (…) dar nu am acceptat niciodată să fiu o marionetă”, a declarat Mircea Rednic, conform lesportsplus.

Mircea Rednic a primit 200.000 de euro din partea lui Standard, pentru a renunţa la postul de antrenor, echivalentul salariului pe 6 luni din contract.

Rednic a lăsat-o pe Standard pe locul 7 din prima ligă belgiană, iar demiterea sa a venit în urma celor două meciuri de coşmar disputate în ultimele două etape, 0-3 cu Union SG şi 0-3 cu Cercle Brugge.

Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în ItaliaCum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şofer beat, filmat cum dă cu spatele, izbește un grup de tineri, apoi își continuă cursa nebună pe șosea
Observator
Şofer beat, filmat cum dă cu spatele, izbește un grup de tineri, apoi își continuă cursa nebună pe șosea
Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat drastic de Poliție. Adrian Axinia nu și-a recunoscut fapta
Fanatik.ro
Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat drastic de Poliție. Adrian Axinia nu și-a recunoscut fapta
9:50
Andrei Nicolescu sare în apărarea lui Mircea Lucescu după ultimele evenimente: “Noi uităm asta?”
9:37
“E regina mea”. Gestul superb făcut de Lamine Yamal pentru mama lui: “E tot ce îmi puteam dori”
9:33
Umilința din preliminariile Cupei Mondiale l-a făcut să-și dea demisia: “Timpul pentru o schimbare”
9:27
Marcel Răducanu, reacţie clară despre şansele echipelor româneşti în grupele cupelor europene: “E extraordinar”
9:21
Mihai Stoica, stupefiat de cum a ajuns Andrei Borza să se accidenteze: “Nici nu vreau să mă gândesc”
9:18
Ce mesaj i-a transmis Adrian Mutu lui Cristi Chivu, înainte de primul mare derby al lui Inter din acest sezon
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 2 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 3 UPDATEMircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu 4 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 5 FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: “Manieră abuzivă” 6 “Ce să facă Hagi?” Marcel Răducanu, mesaj dur despre situaţia de la naţională. “Tricolorul” criticat: “Mai bun ca fotomodel”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României