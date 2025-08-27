Suma încasată de Mircea Rednic pentru a fi dat afară de la Standard Liege - Antena Sport

Mircea Rednic a fost demis de Standard Liege după numai cinci meciuri, dar “Puriul” nu a plecat cu mâna goală din Belgia. Jurnaliştii belgieni au aflat ce sumă a plătit clubul pentru a-l pune pe liber pe antrenorul român de 63 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În locul lui Rednic va veni Vincent Euvrard, managerul care în sezonul 2024/25 a pregătit-o pe Dender, echipa care în prezent se află pe ultimul loc din campionatul belgian.

Mircea Rednic a încasat 200.000 de euro pentru a pleca de la Standard Liege

Conform jurnaliştilor de la dhnet.be, Mircea Rednic a primit 200.000 de euro din partea lui Standard, pentru a renunţa la postul de antrenor, echivalentul salariului pe 6 luni din contract.

Rednic o lasă pe Standard pe locul 7 din prima ligă belgiană, iar demiterea sa a venit în urma celor două meciuri de coşmar disputate în ultimele două etape, 0-3 cu Union SG şi 0-3 cu Cercle Brugge.

Adus la Standard Liege în urmă cu aproximativ două luni, antrenorul de 63 de ani născut la Hunedoara a disputat înainte de startul campionatului patru amicale în care nu a pierdut în niciun meci. A urmat startul de sezon în Jupiler Pro League, unde după primele trei etape echipa valonă avea șapte puncte, inclusiv o victorie cu Genk, una dintre echipele de top ale campionatului.