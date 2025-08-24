Mircea Rednic nu şi-a menajat jucătorii după o nouă înfrângere umilitoare: "Asta nu se poate întâmpla" - Antena Sport

După 0-3 cu Union Saint-Gilloise, etapa trecută, Standard Liege a suferit o altă înfrângere, cu acelaşi scor, acasă, cu Cercle Brugge.

La conferinţa de presă, Mircea Rednic şi-a criticat dur jucătorii. El a spus că golurile doi şi trei ale lui Cercle Brugge au venit din erorile fotbaliştilor săi.

Mircea Rednic: “Am dezamăgit. Erori de echipă”

„A trebuit să jucăm fără atacant și să improvizăm, a fost dificil. Nu a fost bine în prima repriză. Am făcut prea multe greșeli. Chiar și jucătorii experimentați au ratat pase ușoare și le-au dat încredere adversarilor. Am făcut greșeli în defensivă, insistând să începem din spate, în timp ce Cercle presa sus, nu a fost o idee bună. Deseori pierdem mingea și jucăm lung, dar eu prefer să o pierd la mijlocul terenului decât în ​​fața propriului careu.

La antrenamente, suntem o echipă foarte bună, dar astăzi am dezamăgit. Atitudinea, prezența… Am pierdut mingi ușor, nu am reacționat. Am avut câteva contraatacuri pe care nu le-am putut finaliza, dar greșelile noastre din prima repriză nu se pot întâmpla. Când faci astfel de greșeli, adversarul câștigă încredere. Al doilea gol, al treilea gol, acestea au fost erori de echipă. Să lași adversarul singur în careul de 16 metri, asta nu se poate întâmpla”, a spus Mircea Rednic la conferinţa de presă.

Mircea Rednic a început bine campionatul cu Standard Liege. Înfrângerile cu 3-0 din ultimele două etape l-au adus însă pe Rednic pe locul 7 în prima ligă belgiană. Formaţia lui are 7 puncte după 5 meciuri. Lider e Sint-Truidense V.V., cu 13 puncte după 5 meciuri.