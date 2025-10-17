Jurgen Klopp a semnat după ce a fost jignit incalificabil de Florin Prunea! - Antena Sport

Jurgen Klopp (58 de ani) s-a implicat într-o nouă activitate. Pe lângă funcţia de şef al departamentului de fotbal global de la Red Bull, Jurgen Klopp a semnat un contract şi cu Liga Profesionistă de Fotbal din Germania, urmând să facă parte dintr-o echipă de experţi care să se ocupe de dezvoltarea fotbalului în ţara lui natală.

Potrivit Daily Mail, alături de Jurgen Klopp, din echipa de experţi angajaţi de Liga Profesionistă de Fotbal din Germania vor mai face parte fostul internaţional german Sami Khedira (38 de ani), Andreas Bornemann, de la St. Pauli, Jochen Sauer, care se află în staff-ul lui Bayern Munchen şi Markus Krosche, care lucrează pentru Eintracht Frankfurt.

Jurgen Klopp va colabora cu Liga Profesionistă de Fotbal din Germania

Noua colaborare a lui Jurgen Klopp cu Liga Profesionistă de Fotbal din Germania vine după atacul şocant la adresa lui al lui Florin Prunea, care e oficial UEFA.

„Hai, mă, lasă-mă cu papagalul tău. Cel mai slab antrenor din istoria lui Liverpool. S-a dus la RB Salzburg să stea pe acolo, să ia și el niște bani. O baracă de antrenor, niciodată nu mi-a plăcut. Niciodată n-am putut să-l sufăr, când îl vedeam cum făcea tot circul ăla, ziceai că mănâncă cu dinții ăia carbid, cărămizi mesteca.

Circul ăla pe care-l făcea. A dat puțin de greu… Făcea și el puțin din palme acolo, o baracă de antrenor. (n.r. Gegenpressingul – Klopp l-a inventat?) Pe bune? Nimeni, până să vină el, nu făcea pressing? Ce a inventat el? Se face pressing de pe vremea lui nea ‘Piști’ Kovacs”, a spus Florin Prunea pentru iamsport.ro.