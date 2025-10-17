Jurgen Klopp a semnat după ce a fost jignit incalificabil de Florin Prunea! - Antena Sport

Închide meniul
Jurgen Klopp a semnat după ce a fost jignit incalificabil de Florin Prunea!

Publicat: 17 octombrie 2025, 16:58

Jurgen Klopp / Profimedia Images

Jurgen Klopp (58 de ani) s-a implicat într-o nouă activitate. Pe lângă funcţia de şef al departamentului de fotbal global de la Red Bull, Jurgen Klopp a semnat un contract şi cu Liga Profesionistă de Fotbal din Germania, urmând să facă parte dintr-o echipă de experţi care să se ocupe de dezvoltarea fotbalului în ţara lui natală.

Potrivit Daily Mail, alături de Jurgen Klopp, din echipa de experţi angajaţi de Liga Profesionistă de Fotbal din Germania vor mai face parte fostul internaţional german Sami Khedira (38 de ani), Andreas Bornemann, de la St. Pauli, Jochen Sauer, care se află în staff-ul lui Bayern Munchen şi Markus Krosche, care lucrează pentru Eintracht Frankfurt.

Jurgen Klopp va colabora cu Liga Profesionistă de Fotbal din Germania

Noua colaborare a lui Jurgen Klopp cu Liga Profesionistă de Fotbal din Germania vine după atacul şocant la adresa lui al lui Florin Prunea, care e oficial UEFA.

Hai, mă, lasă-mă cu papagalul tău. Cel mai slab antrenor din istoria lui Liverpool. S-a dus la RB Salzburg să stea pe acolo, să ia și el niște bani. O baracă de antrenor, niciodată nu mi-a plăcut. Niciodată n-am putut să-l sufăr, când îl vedeam cum făcea tot circul ăla, ziceai că mănâncă cu dinții ăia carbid, cărămizi mesteca.

Circul ăla pe care-l făcea. A dat puțin de greu… Făcea și el puțin din palme acolo, o baracă de antrenor. (n.r. Gegenpressingul – Klopp l-a inventat?) Pe bune? Nimeni, până să vină el, nu făcea pressing? Ce a inventat el? Se face pressing de pe vremea lui nea ‘Piști’ Kovacs”, a spus Florin Prunea pentru iamsport.ro.

Florin Prunea, care reprezintă UEFA la meciurile internaţionale, ar putea avea probleme după ce l-a atacat incredibil pe Klopp. Fostul portar al Generaţiei de Aur s-a legat şi de aspectul fizic al fostului antrenor al lui Liverpool.

Jurgen Klopp a cucerit Liga Campionilor cu Liverpool în sezonul 2018 – 2019. În perioada mandatului său pe banca lui Liverpool, “Cormoranii” au mai jucat două finale ale Ligii Campionilor, ambele pierdute, în sezonul 2017-2018 şi 2021-2022. A cucerit un titlu în Anglia cu Liverpool, în sezonul 2019-2020. Totodată, mai are două titluri cu Borussia Dortmund, în sezoanele 2010-2011 şi 2011-2012. Klopp a dus-o pe Borussia Dortmund şi într-o finală de Liga Campionilor, pierdută cu Bayern Munchen, în sezonul 2012-2013.

Jurgen Klopp mărturisea recent că nu mai doreşte să antreneze. Fostul tehnician al Borussiei Dortmund şi al lui Liverpool este foarte mulţumit cu noul său rol în fotbal.

