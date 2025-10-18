De ce a așteptat Mercedes atât de mult să semneze cu Russell - Antena Sport

Mercedes îl așteaptă în continuare pe Max?

Perioada pentru care a fost semnată noua înțelegere nu a fost însă dezvăluită. Se pare că a fost semnată pentru mai mulți ani, dar că Mercedes a inclus o clauză care să permită înlăturarea lui Russell după 2026, dacă Max va dori să vină la Mercedes.

Motivul este următorul. Așa cum a negociat, și în 2024, și în 2025, cu Max Verstappen, Wolff dorește să lase o poartă deschisă pentru aducerea acestuia. Cum sezonul 2026 va fi unul de schimbare drastică a regulamentelor, va reprezenta și un reset în ceea ce privește performanțele echipelor. Începând de la anul, Red Bull nu va mai avea motoare Honda și-și va produce propriile propulosare, în colaborare cu Ford. E posibil ca, în timpul lui 2026, Verstappen să vrea să părăsească Red Bull, dacă team-ul va cunoaște o scădere de performanțe. Contractul olandezului cu Red Bull expiră la finele lui 2028, dar există clauze de performanțe care i-ar permite să plece mai devreme.

Russell a livrat performanță

De la intrarea lui în F1, în 2019, cu Williams, Russell a devenit unul dintre cei mai buni și experimentați piloți ai competiției. Nu a mai suferit accidente cauzate de neatenție, precum s-a întâmplat în Singapore și Canada, în 2023. Când caracteristicile circuitului pe care aleargă se potrivesc cât de cât cu părțile tari ale monopostului, Russell poate triumfa. Așa s-a întâmplat anul acesta în Canada și, mai ales, la Singapore. În această ultimă cursă, pilotul englez a dominat autoritar calificările și cursa.

Fostul director tehnic al Jordan F1, Gary Anderson, crede că Russell ar fi meritat mai mult respect. Totuși, Toto Wolff a dezvăluit că, deși l-a dorit și l-a așteptat pe Verstappen, abordarea adoptată în negocieri a fost una de transparență totală față de Russell.

Austriacul a spus, la Marele |Premiu al Ungariei, când Verstappen a confirmat că va rămâne la Red Bull, următoarele: „Am spus întotdeauna că sunt mulțumit de echipa mea, de Russell și de Antonelli, ]ns[ brusc viitorul lui Max a devenit incert, așa că am vorbit și cu el. Dar am fost întotdeauna foarte clar cu George: în proporție de 90% el va rămâne cu noi, dar trebuia să vorbesc și cu Verstappen. Acum situația s-a clarificat și totul poate reveni la normal”.