De ce a așteptat Mercedes atât de mult să semneze cu Russell - Antena Sport

La începutul săptămânii, Mercedes a semnat contracte cu ambii săi piloți, George Russell și Kimi Antonelli, ale căror înțelegeri cu team-ul expirau la finele lui 2025. Pentru cutumele competiției, este o semnare în ultimul moment.
O întârziere prea mare
După părerea mea, a fost o întârziere mult prea mare în ceea ce-l privește pe George Russell. Vorbim despre un pilot care l-a depășit net, anul trecut, pe coechipierul său, septuplul campion mondial Lewis Hamilton. Russell a avut 19-5 în calificările curselor clasice și 5-1 la cele de sprint. La puncte, la sfârșitul sezonului, scorul lui cu Hamilton a fost 245 la 223.
În ceea ce privește sezonul actual, da, Kimi Antonelli e un tânăr talentat, de viitor, dar Russell e cel care a cucerit ambele victorii ale formației din 2025, cu un monopost care a avut multe probleme.
Poziția bizară a lui Russell
Când vine vorba despre negocieri cu Mercedes despre semnarea unui nou contract, Russell e însă într-o poziție ciudată. Aceasta, deoarece pilotul englez este manageriat chiar de echipa Mercedes, inclusiv de Toto Wolff. Russell a semnat pentru prima dată cu Mercedes ca pilot junior în 2017. El a declarat la începutul acestui an că Mercedes „deține toate cărțile” în acest acord și a recunoscut că acest fapt l-a pus „în pericol” în timp ce echipa a negociat pentru aducerea lui Verstappen.
Englezul a destăinuit că, în timpul carierei timpurii, din karting, era foarte stresat că rămăsese singurul din familie care nu ”părăsise cuibul”. „Tatăl meu lucra în agricultură”, a scris britanicul. „Lucra toată ziua, în fiecare zi, pentru a-mi susține visurile legate de curse. Pleca la muncă înainte să mă trezesc și, când se întorcea, eu eram de obicei în pat. Așa că, ori de câte ori nu eram la circuit în weekenduri, mă întrebam mereu unde e tata”.
În 2014, când avea 16 ani și tocmai câștigase titlul în F4 britanică, George i-a scris un email lui Toto Wolff, rugându-l să se întânească pentru a-l sfătui în legătură cu cariera lui. Austriacul, care este director, CEO și co-proprietar al echipei Mercedes, i-a răspuns în 15 minute. Russell a fost cooptat în 2017 în programul pentru piloți tineri, în 2022 a devenit pilot ”cu normă întreagă” pentru Mercedes F1.
Mercedes îl așteaptă în continuare pe Max?
Perioada pentru care a fost semnată noua înțelegere nu a fost însă dezvăluită. Se pare că a fost semnată pentru mai mulți ani, dar că Mercedes a inclus o clauză care să permită înlăturarea lui Russell după 2026, dacă Max va dori să vină la Mercedes.
Motivul este următorul. Așa cum a negociat, și în 2024, și în 2025, cu Max Verstappen, Wolff dorește să lase o poartă deschisă pentru aducerea acestuia. Cum sezonul 2026 va fi unul de schimbare drastică a regulamentelor, va reprezenta și un reset în ceea ce privește performanțele echipelor. Începând de la anul, Red Bull nu va mai avea motoare Honda și-și va produce propriile propulosare, în colaborare cu Ford. E posibil ca, în timpul lui 2026, Verstappen să vrea să părăsească Red Bull, dacă team-ul va cunoaște o scădere de performanțe. Contractul olandezului cu Red Bull expiră la finele lui 2028, dar există clauze de performanțe care i-ar permite să plece mai devreme.
Russell a livrat performanță
De la intrarea lui în F1, în 2019, cu Williams, Russell a devenit unul dintre cei mai buni și experimentați piloți ai competiției. Nu a mai suferit accidente cauzate de neatenție, precum s-a întâmplat în Singapore și Canada, în 2023. Când caracteristicile circuitului pe care aleargă se potrivesc cât de cât cu părțile tari ale monopostului, Russell poate triumfa. Așa s-a întâmplat anul acesta în Canada și, mai ales, la Singapore. În această ultimă cursă, pilotul englez a dominat autoritar calificările și cursa.
Fostul director tehnic al Jordan F1, Gary Anderson, crede că Russell ar fi meritat mai mult respect. Totuși, Toto Wolff a dezvăluit că, deși l-a dorit și l-a așteptat pe Verstappen, abordarea adoptată în negocieri a fost una de transparență totală față de Russell.
Austriacul a spus, la Marele |Premiu al Ungariei, când Verstappen a confirmat că va rămâne la Red Bull, următoarele: „Am spus întotdeauna că sunt mulțumit de echipa mea, de Russell și de Antonelli, ]ns[ brusc viitorul lui Max a devenit incert, așa că am vorbit și cu el. Dar am fost întotdeauna foarte clar cu George: în proporție de 90% el va rămâne cu noi, dar trebuia să vorbesc și cu Verstappen. Acum situația s-a clarificat și totul poate reveni la normal”.
