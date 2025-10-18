Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

De ce a așteptat Mercedes atât de mult să semneze cu Russell - Antena Sport

Home | Formula 1 | De ce a așteptat Mercedes atât de mult să semneze cu Russell

De ce a așteptat Mercedes atât de mult să semneze cu Russell

Publicat: 18 octombrie 2025, 8:00

Comentarii
De ce a așteptat Mercedes atât de mult să semneze cu Russell

George Russell / Profimedia Images

La începutul săptămânii, Mercedes a semnat contracte cu ambii săi piloți, George Russell și Kimi Antonelli, ale căror înțelegeri cu team-ul expirau la finele lui 2025. Pentru cutumele competiției, este o semnare în ultimul moment.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

O întârziere prea mare

După părerea mea, a fost o întârziere mult prea mare în ceea ce-l privește pe George Russell. Vorbim despre un pilot care l-a depășit net, anul trecut, pe coechipierul său, septuplul campion mondial Lewis Hamilton. Russell a avut 19-5 în calificările curselor clasice și 5-1 la cele de sprint. La puncte, la sfârșitul sezonului, scorul lui cu Hamilton a fost 245 la 223.

În ceea ce privește sezonul actual, da, Kimi Antonelli e un tânăr talentat, de viitor, dar Russell e cel care a cucerit ambele victorii ale formației din 2025, cu un monopost care a avut multe probleme.

Poziția bizară a lui Russell

Reclamă
Reclamă

Când vine vorba despre negocieri cu Mercedes despre semnarea unui nou contract, Russell e însă într-o poziție ciudată. Aceasta, deoarece pilotul englez este manageriat chiar de echipa Mercedes, inclusiv de Toto Wolff. Russell a semnat pentru prima dată cu Mercedes ca pilot junior în 2017. El a declarat la începutul acestui an că Mercedes „deține toate cărțile” în acest acord și a recunoscut că acest fapt l-a pus „în pericol” în timp ce echipa a negociat pentru aducerea lui Verstappen.

Englezul a destăinuit că, în timpul carierei timpurii, din karting, era foarte stresat că rămăsese singurul din familie care nu ”părăsise cuibul”. „Tatăl meu lucra în agricultură”, a scris britanicul. „Lucra toată ziua, în fiecare zi, pentru a-mi susține visurile legate de curse. Pleca la muncă înainte să mă trezesc și, când se întorcea, eu eram de obicei în pat. Așa că, ori de câte ori nu eram la circuit în weekenduri, mă întrebam mereu unde e tata”.

În 2014, când avea 16 ani și tocmai câștigase titlul în F4 britanică, George i-a scris un email lui Toto Wolff, rugându-l să se întânească pentru a-l sfătui în legătură cu cariera lui. Austriacul, care este director, CEO și co-proprietar al echipei Mercedes, i-a răspuns în 15 minute. Russell a fost cooptat în 2017 în programul pentru piloți tineri, în 2022 a devenit pilot ”cu normă întreagă” pentru Mercedes F1.

EXCLUSIV. Un martor de la explozia blocului din Rahova contrazice presupunerile legate de ruperea sigiliuluiEXCLUSIV. Un martor de la explozia blocului din Rahova contrazice presupunerile legate de ruperea sigiliului
Reclamă

Mercedes îl așteaptă în continuare pe Max?

Perioada pentru care a fost semnată noua înțelegere nu a fost însă dezvăluită. Se pare că a fost semnată pentru mai mulți ani, dar că Mercedes a inclus o clauză care să permită înlăturarea lui Russell după 2026, dacă Max va dori să vină la Mercedes.

Motivul este următorul. Așa cum a negociat, și în 2024, și în 2025, cu Max Verstappen, Wolff dorește să lase o poartă deschisă pentru aducerea acestuia. Cum sezonul 2026 va fi unul de schimbare drastică a regulamentelor, va reprezenta și un reset în ceea ce privește performanțele echipelor. Începând de la anul, Red Bull nu va mai avea motoare Honda și-și va produce propriile propulosare, în colaborare cu Ford. E posibil ca, în timpul lui 2026, Verstappen să vrea să părăsească Red Bull, dacă team-ul va cunoaște o scădere de performanțe. Contractul olandezului cu Red Bull expiră la finele lui 2028, dar există clauze de performanțe care i-ar permite să plece mai devreme.

Russell a livrat performanță

De la intrarea lui în F1, în 2019, cu Williams, Russell a devenit unul dintre cei mai buni și experimentați piloți ai competiției. Nu a mai suferit accidente cauzate de neatenție, precum s-a întâmplat în Singapore și Canada, în 2023. Când caracteristicile circuitului pe care aleargă se potrivesc cât de cât cu părțile tari ale monopostului, Russell poate triumfa. Așa s-a întâmplat anul acesta în Canada și, mai ales, la Singapore. În această ultimă cursă, pilotul englez a dominat autoritar calificările și cursa.

Fostul director tehnic al Jordan F1, Gary Anderson, crede că Russell ar fi meritat mai mult respect. Totuși, Toto Wolff a dezvăluit că, deși l-a dorit și l-a așteptat pe Verstappen, abordarea adoptată în negocieri a fost una de transparență totală față de Russell.

Austriacul a spus, la Marele |Premiu al Ungariei, când Verstappen a confirmat că va rămâne la Red Bull, următoarele: „Am spus întotdeauna că sunt mulțumit de echipa mea, de Russell și de Antonelli, ]ns[ brusc viitorul lui Max a devenit incert, așa că am vorbit și cu el. Dar am fost întotdeauna foarte clar cu George: în proporție de 90% el va rămâne cu noi, dar trebuia să vorbesc și cu Verstappen. Acum situația s-a clarificat și totul poate reveni la normal”.

 

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine ar fi rupt sigiliul Distrigaz şi ar fi dat drumul la gaz, în cazul exploziei din Rahova
Observator
Cine ar fi rupt sigiliul Distrigaz şi ar fi dat drumul la gaz, în cazul exploziei din Rahova
Ce se întâmplă cu Michael Schumacher. Anunțul momentului despre starea sa de sănătate
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Michael Schumacher. Anunțul momentului despre starea sa de sănătate
0:15
România – Olanda (17:00) şi România – Slovenia (20:00), LIVE VIDEO. Tricolorele şi tricolorii, în semifinale la European
23:58 17 oct.
VideoBucuria uriaşă a tricolorilor după ce România a învins Suedia şi s-a calificat în semifinale la European!
23:47 17 oct.
“Ne jigneşte” Gabi Balint, supărat şi el pe Mircea Lucescu! Ce l-a deranjat la selecţionerul naţionalei
23:25 17 oct.
VIDEORomânia – Slovacia 3-0 şi România – Suedia 3-2! Medalie istorică pentru tricolori la European
22:58 17 oct.
VIDEOVlad Dragomir, în formă maximă după prestația din meciul cu Austria! Reușită de senzație pentru Pafos
22:49 17 oct.
Reacţia lui Bogdan Andone după penalty-ul anulat din meciul Farul – FC Argeş 0-0
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 2 Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului! 3 Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă” 4 Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackăreală” 5 “Mă denigrează”. Mircea Lucescu, replică dură după atacul lui Mirel Rădoi: “Am greşit când am spus că-l stimez” 6 Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”