Mitriţă face show în China! Gol şi assist pentru internaţionalul român - Antena Sport

Mitriţă face show în China! Gol şi assist pentru internaţionalul român

Fotbal extern | Mitriţă face show în China! Gol şi assist pentru internaţionalul român
Mitriţă face show în China! Gol şi assist pentru internaţionalul român

Publicat: 10 august 2025, 16:20

Mitriţă face show în China! Gol şi assist pentru internaţionalul român

Alex Mitriţă

Alex Mitriţă (30 de ani) e în mare formă în China. Fostul fotbalist al Universităţii Craiova a reuşit un gol şi un assist în meciul Zhejiang – Beijing Gouan.

Mitriţă i-a pasat decisiv lui Lucas Possignolo, la golul cu care acesta a deschis scorul în minutul 21 al meciului cu Beijing Gouan. Oaspeţii au egalat rapid, după numai 3 minute, Goncalo Rodriguez reuşind să marcheze.

Alex Mitriţă, gol şi assist pentru Zhejiang

În minutul 45+3, Mitriţă a primit o minge pe banda stângă, a driblat un adversar şi a finalizat din careu, cu un şut plasat.

Zhejiang a dus ulterior scorul la 3-1, dar oaspeţii au întors spectaculos scorul, marcând de trei ori, prin Cao Yongjing (min. 54), Fabio Abreu (min. 65) şi Wang Ziming (min. 76). Din minutul 62, Zhejiang a evoluat în inferioritate numerică, Jin Cheng fiind eliminat.

Mitriţă are cifre extraordinare în China. În 6 meciuri jucate în prima ligă chineză, fosta vedetă a Universităţii Craiova a marcat 7 goluri şi a dat 3 assist-uri.

Mitriţă ar urma să fie chemat la echipa naţională de selecţionerul Mircea Lucescu, pentru următoarele meciuri ale României, amicalul cu Canada şi partida cu Cipru din preliminariile World Cup 2026. România – Canada se va vedea în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00. Partida se va disputa pe Arena Naţională.

Alexandru Mitriţă este cotat la 4 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Zhejiang a plătit 2 milioane de euro pentru a-l achiziţiona de la Universitatea Craiova.

