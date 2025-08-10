Mitriţă face show în China! Gol şi assist pentru internaţionalul român - Antena Sport

Alex Mitriţă (30 de ani) e în mare formă în China. Fostul fotbalist al Universităţii Craiova a reuşit un gol şi un assist în meciul Zhejiang – Beijing Gouan.

Mitriţă i-a pasat decisiv lui Lucas Possignolo, la golul cu care acesta a deschis scorul în minutul 21 al meciului cu Beijing Gouan. Oaspeţii au egalat rapid, după numai 3 minute, Goncalo Rodriguez reuşind să marcheze.

Alex Mitriţă, gol şi assist pentru Zhejiang

În minutul 45+3, Mitriţă a primit o minge pe banda stângă, a driblat un adversar şi a finalizat din careu, cu un şut plasat.

Zhejiang a dus ulterior scorul la 3-1, dar oaspeţii au întors spectaculos scorul, marcând de trei ori, prin Cao Yongjing (min. 54), Fabio Abreu (min. 65) şi Wang Ziming (min. 76). Din minutul 62, Zhejiang a evoluat în inferioritate numerică, Jin Cheng fiind eliminat.

Mitriţă are cifre extraordinare în China. În 6 meciuri jucate în prima ligă chineză, fosta vedetă a Universităţii Craiova a marcat 7 goluri şi a dat 3 assist-uri.