Mutare surprinzătoare pentru fostul jucător de la Manchester United și Chelsea - Antena Sport

Perioada transferurilor este încă deschisă pe alte continente ale lumii. Juan Mata, fotbalistul care a îmbrăcat tricoul celor de la Manchester United și Chelsea, a semnat cu a șaptea echipă din cariera sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ajuns la vârsta de 37 de ani, jucătorul cu 41 de selecții și cu 10 goluri la naționala de fotbal a Spaniei a fost prezentat oficial de către australienii de la Melbourne Victory.

Juan Mata, prezentat oficial în Australia

Juan Mata nu renunță la fotbal, deși și-a trecut în palmares trofee impresionante de-a lungul carierei sale. Fotbalistul de 37 de ani va juca în următorul sezon pentru cei de la Melbourne Victory.

Spaniolul a semnat cu gruparea din Australia un contract valabil până la data de 30 iunie 2026. El a sosit din postura de jucător liber de contract, după ce s-a despărțit de Western Sydney Wanderers.

Cu 278 de apariții în Premier League, 52 de goluri marcate și 56 de pase decisive, Mata bifează al șaptelea club din cariera sa, după Valencia, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Vissel Kobe și Western Sydney Wanderers.