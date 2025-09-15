Nebunia lui Cristiano Ronaldo! N-a mai avut chef de nimic după ce nu a marcat în meciul la care primit Gheata de Aur - Antena Sport

Cristiano Ronaldo nu a mai avut chef de nimic, după ce nu a marcat în meciul la începutul căruia a primit Gheata de Aur. Al Nassr a învins-o cu 2-0 pe Al Kholood, în etapa a doua a campionatului saudit.
În ciuda victoriei fără emoţii obţinute de echipa sa, Cristiano Ronaldo a fost surprins extrem de supărat la finalul partidei disputate pe teren propriu de Al Nassr.
Nebunia lui Cristiano Ronaldo! N-a mai avut chef de nimic după ce nu a marcat în meciul la care primit Gheata de Aur
După fluierul final, starul lusitan părea chiar că este consolat de un membru al staff-ului tehnic de la Al Nassr. În timp ce ceilalţi coechipieri sărbătoreau victoria, el era vizibil supărat pentru faptul că nu a marcat.
حسرة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر على عدم التسجيل أمام الخلود pic.twitter.com/avVIcsZJka
— الشرق رياضة (@AsharqSports) September 14, 2025
Cristiano Ronaldo a fost integralist în duelul cu Al Kholood. Cele două goluri ale lui Al Nassr au fost marcate de Sadio Mane, în minutul 52, şi de Inigo Martinez, în minutul 81.
La începutul partidei, Cristiano Ronaldo a primit Gheata de Aur, pentru al doilea sezon la rând în Arabia Saudită. CR7 a fost cel mai bun marcator al primei ligi saudite, reuşind să puncteze de 25 de ori, în cele 30 de meciuri bifate.
Şi în acest sezon, Cristiano Ronaldo are cifre excelente. Atacantul ajuns la vârsta de 40 de ani a marcat două goluri, în cele patru meciuri bifate la echipa de club, reuşind să puncteze de trei ori şi în cele două partide jucate alături de naţionala Portugaliei în preliminariile World Cup 2026.
Cristiano Ronaldo receives the Golden Boot award for top scorer of the 2024-25 season 👟🏆
📸 @motim_osm pic.twitter.com/4BHxG48avK
— 433 (@433) September 14, 2025
