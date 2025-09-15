Nebunia lui Cristiano Ronaldo! N-a mai avut chef de nimic după ce nu a marcat în meciul la care primit Gheata de Aur - Antena Sport

Cristiano Ronaldo nu a mai avut chef de nimic, după ce nu a marcat în meciul la începutul căruia a primit Gheata de Aur. Al Nassr a învins-o cu 2-0 pe Al Kholood, în etapa a doua a campionatului saudit.

În ciuda victoriei fără emoţii obţinute de echipa sa, Cristiano Ronaldo a fost surprins extrem de supărat la finalul partidei disputate pe teren propriu de Al Nassr.

Nebunia lui Cristiano Ronaldo! N-a mai avut chef de nimic după ce nu a marcat în meciul la care primit Gheata de Aur

După fluierul final, starul lusitan părea chiar că este consolat de un membru al staff-ului tehnic de la Al Nassr. În timp ce ceilalţi coechipieri sărbătoreau victoria, el era vizibil supărat pentru faptul că nu a marcat.

حسرة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر على عدم التسجيل أمام الخلود pic.twitter.com/avVIcsZJka

— الشرق رياضة (@AsharqSports) September 14, 2025

Cristiano Ronaldo a fost integralist în duelul cu Al Kholood. Cele două goluri ale lui Al Nassr au fost marcate de Sadio Mane, în minutul 52, şi de Inigo Martinez, în minutul 81.