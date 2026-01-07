Neymar a semnat! Anunţul momentului despre starul brazilian - Antena Sport

Starul brazilian Neymar (33 de ani) şi-a prelungit contractul cu Santos până la finalul acestui an.
Santos şi Neymar au anunţat oficial prelungirea înţelegerii, pe reţelele de socializare.
Neymar şi-a prelungit contractul cu Santos
„2025 a fost un an special și plin de provocări pentru mine, o perioadă de bucurie și de depășire a obstacolelor pe care le-am putut înfrunta doar datorită iubirii voastre”, a transmis Neymar într-un clip de pe Instagram, în care a anunţat că va continua la Santos. „2026 a sosit, iar destinul nu putea fi altfel. Santos este locul meu. Iată-mă acasă, în siguranță și fericit. Și alături de voi vreau să-mi îndeplinesc restul viselor”, a mai spus Neymar.
„Prinţul continuă! Eternul Neymar Jr. și-a reînnoit contractul cu Santos FC până la sfârșitul sezonului pentru a continua să-și scrie istoria fotbalului cu #MantoSagrado!”, a transmis Santos.
O PRÍNCIPE CONTINUA! ✍🏽
O eterno #MeninoDaVila Neymar Jr renovou seu contrato com Santos FC até o fim da temporada para seguir escrevendo sua história no futebol com o #MantoSagrado!
Saiba mais no site oficial. pic.twitter.com/JHix07RFxl
— Santos FC (@SantosFC) January 6, 2026
Deşi a jucat accidentat, Neymar a fost în mare formă la finalul sezonului trecut, contribuind serios la salvarea retrogradării de către Santos. Neymar urmează să se opereze, el amânând această intervenţie pentru a o ajuta pe Santos să evite un dezastru.
În ultimele 4 meciuri în care a evoluat, Neymar a înscris 5 goluri şi a dat un assist! În partida cu Juventude Neymar a reuşit un hattrick. Starul brazilian speră să fie în lotul Selecao pentru Campionatul Mondial din 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.
Selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti (66 de ani), a transmis că Neymar se află în vizorul său, o decizie în privinţa convocării starului pentru Mondial urmând să fie luată în funcţie de forma de moment a acestuia. Având în vedere ultimele sale evoluţii, Neymar are toate motivele să se gândească la faptul că va fi în lotul Braziliei pentru America.
