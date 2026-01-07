Neymar a semnat! Anunţul momentului despre starul brazilian - Antena Sport

Neymar se bucură după un gol / Profimedia Images

Starul brazilian Neymar (33 de ani) şi-a prelungit contractul cu Santos până la finalul acestui an.

Santos şi Neymar au anunţat oficial prelungirea înţelegerii, pe reţelele de socializare.

Neymar şi-a prelungit contractul cu Santos

„2025 a fost un an special și plin de provocări pentru mine, o perioadă de bucurie și de depășire a obstacolelor pe care le-am putut înfrunta doar datorită iubirii voastre”, a transmis Neymar într-un clip de pe Instagram, în care a anunţat că va continua la Santos. „2026 a sosit, iar destinul nu putea fi altfel. Santos este locul meu. Iată-mă acasă, în siguranță și fericit. Și alături de voi vreau să-mi îndeplinesc restul viselor”, a mai spus Neymar.

„Prinţul continuă! Eternul Neymar Jr. și-a reînnoit contractul cu Santos FC până la sfârșitul sezonului pentru a continua să-și scrie istoria fotbalului cu #MantoSagrado!”, a transmis Santos.