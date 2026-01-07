Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Neymar a semnat! Anunţul momentului despre starul brazilian - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Neymar a semnat! Anunţul momentului despre starul brazilian

Neymar a semnat! Anunţul momentului despre starul brazilian

Bogdan Stănescu Publicat: 7 ianuarie 2026, 9:35

Comentarii
Neymar a semnat! Anunţul momentului despre starul brazilian

Neymar se bucură după un gol / Profimedia Images

Starul brazilian Neymar (33 de ani) şi-a prelungit contractul cu Santos până la finalul acestui an.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Santos şi Neymar au anunţat oficial prelungirea înţelegerii, pe reţelele de socializare.

Neymar şi-a prelungit contractul cu Santos

2025 a fost un an special și plin de provocări pentru mine, o perioadă de bucurie și de depășire a obstacolelor pe care le-am putut înfrunta doar datorită iubirii voastre”, a transmis Neymar într-un clip de pe Instagram, în care a anunţat că va continua la Santos. „2026 a sosit, iar destinul nu putea fi altfel. Santos este locul meu. Iată-mă acasă, în siguranță și fericit. Și alături de voi vreau să-mi îndeplinesc restul viselor”, a mai spus Neymar.

Prinţul continuă! Eternul Neymar Jr. și-a reînnoit contractul cu Santos FC până la sfârșitul sezonului pentru a continua să-și scrie istoria fotbalului cu #MantoSagrado!”, a transmis Santos.

 

Reclamă
Reclamă

Deşi a jucat accidentat, Neymar a fost în mare formă la finalul sezonului trecut, contribuind serios la salvarea retrogradării de către Santos. Neymar urmează să se opereze, el amânând această intervenţie pentru a o ajuta pe Santos să evite un dezastru.

În ultimele 4 meciuri în care a evoluat, Neymar a înscris 5 goluri şi a dat un assist! În partida cu Juventude Neymar a reuşit un hattrick. Starul brazilian speră să fie în lotul Selecao pentru Campionatul Mondial din 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.

Oraşul din România unde se dau amenzi usturătoare dacă localnicii nu au afişat vizibil numărul caseiOraşul din România unde se dau amenzi usturătoare dacă localnicii nu au afişat vizibil numărul casei
Reclamă

Selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti (66 de ani), a transmis că Neymar se află în vizorul său, o decizie în privinţa convocării starului pentru Mondial urmând să fie luată în funcţie de forma de moment a acestuia. Având în vedere ultimele sale evoluţii, Neymar are toate motivele să se gândească la faptul că va fi în lotul Braziliei pentru America.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum economişeşti 12.000 de lei cu doar 59 de lei. Principiile pentru planificarea financiară în familie
Observator
Cum economişeşti 12.000 de lei cu doar 59 de lei. Principiile pentru planificarea financiară în familie
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei: ”Puterea românească”
Fanatik.ro
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei: ”Puterea românească”
9:35
Gigi Becali a anunţat care e cel mai scump transfer pe care l-a făcut la FCSB
9:06
Cum arată sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni
8:53
“Să se ridice în picioare și să aplaude îndelung!”. Cum va fi primit Cristi Chivu la Parma – Inter
8:50
Jucătorul cedat de CFR Cluj s-a înţeles cu noua echipă! Contract până în vara lui 2027
8:24
Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB”
23:29 6 ian.
Erik ten Hag a fost prezentat oficial! Cu cine a semnat, după mandatele de coşmar de la United şi Leverkusen
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă 3 Gigi Becali vrea să-l transfere pe “noul Bourceanu” la FCSB 4 Oțelul și-a vândut golgheterul. Suma incredibilă obținută de gălățeni în schimbul transferului 5 E gata! Cu ce club din Liga 1 semnează Andrei Coubiș 6 Oţelul Galaţi şi-a vândut atacantul în Polonia. Suma de transfer
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”