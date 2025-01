Nicolae Stanciu a marcat pentru Damac! Primul gol al anului pentru căpitanul naţionalei - Antena Sport

„O să vină la FCSB. Stanciu are mulți bani, nu are nevoie de bani și are prea frumos caracter. Nu se va duce la Rapid doar pentru bani. Niciodată în viața ta nu va îmbrăca tricoul Rapidului. De ce să îmbraci tricoul Rapidului când ai 10 milioane. Pentru ce să te faci de râs pentru încă un milion? Dar nici nu poate să-i dea atât. Pentru ce să te faci de râs? Pentru 500.000 de euro pe an?”, declara Gigi Becali.