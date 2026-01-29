Nicolae Stanciu, prezentat oficial. Românul va încasa maximul de bani pe care îi putea primi. Salariul uriaș - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Nicolae Stanciu, prezentat oficial. Românul va încasa maximul de bani pe care îi putea primi. Salariul uriaș

Andrei Nicolae Publicat: 29 ianuarie 2026, 17:04

Nicolae Stanciu este căpitanul echipei naționale / Profimedia Images

Nicolae Stanciu a fost prezentat oficial la noua sa echipă, Dalian Yingbo, după ce în această iarnă s-a despărțit de Genoa. La formația din China, cel care a purtat mult timp banderola de căpitan al României va încasa un salariu de trei milioane de euro brut, suma maximă pe care o poate primi un fotbalist în campionatul respectiv.

Nicolae Stanciu nu a stat mult timp liber de contract după ce a rezistat doar jumătate de sezon în Serie A, la Genoa. Mijlocașul român s-a înțeles de zilele trecute cu Dalian Yingbo, formație din China, iar pe 25 ianuarie el deja era ajuns în China.

Stanciu, prezentat alături de noile achiziții ale lui Dalian Yingbo

La patru zile distanță, Stanciu și ceilalți jucători pe care formația din China i-a transferat în această perioadă de mercato au fost prezentați laolaltă în cadrul unui eveniment. Până acum, asiaticii nu au dedicat o postare oficializării mutării românului, dar au publicat un videoclip atunci când a ajuns în țară.

Potrivit presei din Asia, Stanciu va primi nu mai puțin de trei milioane de euro pe an brut, exact maximul pe care îl putea primi. În China, există un plafon salarial pe care fiecare jucător trebuie să îl îndeplinească, iar nimeni nu poate primi mai mult de suma de trei milioane de euro brut.

Astfel, Stanciu va deveni unul dintre cel mai bine plătiți fotbaliști din campionatul în care a mai evoluat timp de un an la Wuhan Three Towns. Alături de ei, a cucerit un titlu și o Supercupă.

