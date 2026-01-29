Nicolae Stanciu, prezentat oficial. Românul va încasa maximul de bani pe care îi putea primi. Salariul uriaș - Antena Sport

Nicolae Stanciu a fost prezentat oficial la noua sa echipă, Dalian Yingbo, după ce în această iarnă s-a despărțit de Genoa. La formația din China, cel care a purtat mult timp banderola de căpitan al României va încasa un salariu de trei milioane de euro brut, suma maximă pe care o poate primi un fotbalist în campionatul respectiv.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicolae Stanciu nu a stat mult timp liber de contract după ce a rezistat doar jumătate de sezon în Serie A, la Genoa. Mijlocașul român s-a înțeles de zilele trecute cu Dalian Yingbo, formație din China, iar pe 25 ianuarie el deja era ajuns în China.

Stanciu, prezentat alături de noile achiziții ale lui Dalian Yingbo

La patru zile distanță, Stanciu și ceilalți jucători pe care formația din China i-a transferat în această perioadă de mercato au fost prezentați laolaltă în cadrul unui eveniment. Până acum, asiaticii nu au dedicat o postare oficializării mutării românului, dar au publicat un videoclip atunci când a ajuns în țară.

Dalian Yingbo held a thank-you banquet on January 28, and the newly signed players attened the banquet, including Nicolae Stanciu🇷🇴 (first from the right in the picture).#CSL #CSL2026 #ChineseSuperLeague @RoFtbl https://t.co/t3GvO15gQM pic.twitter.com/Df8mnDUmhW

— HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) January 29, 2026

Potrivit presei din Asia, Stanciu va primi nu mai puțin de trei milioane de euro pe an brut, exact maximul pe care îl putea primi. În China, există un plafon salarial pe care fiecare jucător trebuie să îl îndeplinească, iar nimeni nu poate primi mai mult de suma de trei milioane de euro brut.