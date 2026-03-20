Nicolae Stanciu, prima victorie de la revenirea în China în ziua chemării sale la naţională! Nota primită

Bogdan Stănescu Publicat: 20 martie 2026, 18:04

Nicolae Stanciu, la un meci al naţionalei / Profimedia Images

Nicolae Stanciu (32 de ani) a obţinut prima lui victorie de la revenirea în China chiar în ziua în care selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) l-a chemat din nou la naţională. Dalian Yingbo a învins-o cu 1-0 pe Shanghai Port. Internaţionalul român a fost pe teren tot meciul.

Pentru prestaţia lui din meciul cu Shanghai Port, Nicolae Stanciu a fost notat cu 7.2 de site-ul de specialitate flashscore.ro.

Nicolae Stanciu a disputat cel de al treilea meci al lui de la întoarcerea în China. În primul meci echipa lui, Dalian Yingbo, a fost învinsă cu 5.3 de Shanghai Shenhua. În meciul cu fosta lui echipă, Wuhan Three Towns, în care a şi marcat, Dalian Yingbo a fost învinsă cu 4-1.

Nicolae Stanciu este cotat în prezent la 2 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Mircea Lucescu i-a criticat pe Stanciu şi Răzvan Marin după meciul Cipru – România 2-2, din preliminariile World Cup 2026. Lucescu susţinea că tricolorii au pierdut centrul terenului în acea partidă. Tricolorii au condus atunci cu 2-0, după o “dublă” a lui Denis Drăguş, dar au fost egalaţi. Răzvan Marin şi Nicolae Stanciu au fost convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, primul urmând să fie, cel mai probabil, titular.

Lotul României pentru meciul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

 

