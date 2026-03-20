Nicolae Stanciu, prima victorie de la revenirea în China în ziua chemării sale la naţională! Nota primită

Nicolae Stanciu (32 de ani) a obţinut prima lui victorie de la revenirea în China chiar în ziua în care selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) l-a chemat din nou la naţională. Dalian Yingbo a învins-o cu 1-0 pe Shanghai Port. Internaţionalul român a fost pe teren tot meciul.

Pentru prestaţia lui din meciul cu Shanghai Port, Nicolae Stanciu a fost notat cu 7.2 de site-ul de specialitate flashscore.ro.

Nicolae Stanciu a disputat cel de al treilea meci al lui de la întoarcerea în China. În primul meci echipa lui, Dalian Yingbo, a fost învinsă cu 5.3 de Shanghai Shenhua. În meciul cu fosta lui echipă, Wuhan Three Towns, în care a şi marcat, Dalian Yingbo a fost învinsă cu 4-1.

Nicolae Stanciu este cotat în prezent la 2 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Mircea Lucescu i-a criticat pe Stanciu şi Răzvan Marin după meciul Cipru – România 2-2, din preliminariile World Cup 2026. Lucescu susţinea că tricolorii au pierdut centrul terenului în acea partidă. Tricolorii au condus atunci cu 2-0, după o “dublă” a lui Denis Drăguş, dar au fost egalaţi. Răzvan Marin şi Nicolae Stanciu au fost convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, primul urmând să fie, cel mai probabil, titular.

Lotul României pentru meciul cu Turcia

PORTARI