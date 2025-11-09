Nota primită de Dennis Man, după ce a pasat decisiv în AZ Alkmaar - PSV - Antena Sport

Dennis Man a fost din nou titular într-un meci pentru PSV Eindhoven, campioana Olandei deplasându-se în etapa a 12-a pe terenul celor de la AZ Alkmaar.
Fotbalistul român a avut o nouă evoluție reușită, acesta înregistrând un assist în cele 88 de minute jucate pe AFAS Stadion. Ce notă a primit pentru prestația sa.
Dennis Man a jucat 88 de minute în AZ Alkmaar – PSV
PSV Eindhoven a făcut o nouă demonstrație de forță în campionatul Olandei și s-a impus cu scorul de 5-1 în deplasarea de la AZ Alkmaar, în etapa cu numărul 12 din Eredivisie.
Titularizat din primul minut de antrenorul Peter Bosz, fotbalistul român și-a făcut simțită prezența în jocul echipei sale și a pasat decisiv la reușita de 4-1, a lui Joey Veerman (min. 62).
El a fost înlocuit în minutul 88 de bosniacul Esmir Bajraktarevic, iar evoluția sa a fost notată de către cei de la Sofa Score cu 6,9. Acesta a avut în total 53 de atingeri și un procentaj de acuratețe al paselor de 89%.
