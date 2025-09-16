"Nu va mai avea viață". Viitor sumbru prevăzut pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev - Antena Sport

Închide meniul
"Nu va mai avea viață". Viitor sumbru prevăzut pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev

"Nu va mai avea viață". Viitor sumbru prevăzut pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev

“Nu va mai avea viață”. Viitor sumbru prevăzut pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev

Andrei Nicolae Publicat: 16 septembrie 2025, 20:05

Nu va mai avea viață. Viitor sumbru prevăzut pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță, înainte de primul meci oficial la Dinamo Kiev / Facebook FC Dynamo Kyiv

Vladislav Blănuță este văzut ca un “paria” de suporterii lui Dinamo Kiev, iar fanii au vrut să arate asta încă de la debutul oficial al atacantului în tricoul alb-albastru. După meciul în care românul a jucat contra lui Obolon Kiev, o sursă a transmis că oficialii clubului nu îi prevăd un viitor pe termen lung la echipa din capitala Ucrainei.

În plus, s-a readus în discuție ura pe care o poartă poporul din est celor cu viziuni pro-ruse.

Vladislav Blănuță ar fi deja “pe făraș” la Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță a intrat în vizorul suporterilor lui Dinamo Kiev încă de când a fost anunțat transferul său de la FCU Craiova. Fanii au descoperit videoclipuri propagandistice pro-ruse distribuite de atacantul de 23 de ani, motiv pentru care nu l-au iertat nici după ce a spus într-un videoclip “Glorie Ucrainei!”.

Recent, o sursă din Ucraina a catalogat decizia clubului de a-l aduce pe Blănuță fără să facă o scurtă verificare drept o mare greșeală. În plus, se speculează deja un eventual transfer sau împrumut în iarnă al fotbalistului cotat la 2 milioane de euro.

A fost o mare prostie a clubului să transfere un jucător fără să-i verifice inclusiv conturile de social media. Ce se va întâmpla? Dinamo va încerca să-l dea în următoarea fereastră de transferuri, să-l împrumute sau să-l vândă.

Asta se așteaptă aici, pentru că nu va mai avea viață la Kiev. După trei ani și jumătate de război, de bombardamente, oamenii îi urăsc pe ruși și pe cei cu vederi pro-ruse. Și acum îl consideră pe Blănuță unul dintre ei“, au transmis sursele golazo.ro.

În ciuda declarațiilor și tensiunilor generate de Vladislav Blănuță, antrenorul său de la Dinamo Kiev, Oleksandr Shovkovskyi, i-a luat apărarea după primele minute jucate.

De ce Polonia a doborât imediat o dronă rusească deasupra Varşoviei, iar România doar a escortat-oDe ce Polonia a doborât imediat o dronă rusească deasupra Varşoviei, iar România doar a escortat-o
Comentarii


