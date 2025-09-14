Antrenorul lui Vladislav Blănuță a sărit în apărarea sa după debutul tensionat: "E unul dintre noi" - Antena Sport

Antrenorul celor de la Dinamo Kiev, Oleksandr Shovkovskyi, a ținut să îi ia apărarea lui Vladislav Blănuță, după ce i-a oferit șansa să debuteze în meciul cu Obolon Kiev din campionat. Românul nu a fost primit deloc într-un mod călduros de fanii echipei din capitala Ucrainei, în contextul postărilor propagandistice pro-ruse distribuite de jucător în trecut.

În ciuda poziției pe care o au suporterii, tehnicianul alb-albaștrilor a spus răspicat la conferința de presă că nu este de acord cu opinia fanilor.

Oleksandr Shovkovskyi: “Blănuță e piesa noastră de forță”

Antrenorul de la Dinamo Kiev l-a lăudat pe jucătorul român și a punctat faptul că suporterii uneori tind să tragă concluzii pripite, fără să cunoască întreg contextul. Deși nu a ținut să își certe suporterii, Shovkovskyi a declarat că Blănuță face parte din colectivul echipei și trebuie tratat ca atare.

“Blănuță e jucătorul nostru, piesa noastră de forță. E unul dintre noi, suntem alături de el. Ar trebui să le spun ceva suporterilor? Ce le pot spune? Au propriile lor opinii, noi nu suntem de acord cu ele.

Trebuie să ne uităm la ce s-a spus și cum. Uneori, ei trag concluzii fără să intre în detalii. El deja a spus totul, iar noi spunem că el e cu noi“, a spus antrenorul lui Dinamo Kiev, potrivit sport.ua.