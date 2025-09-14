Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antrenorul lui Vladislav Blănuță a sărit în apărarea sa după debutul tensionat: "E unul dintre noi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Antrenorul lui Vladislav Blănuță a sărit în apărarea sa după debutul tensionat: “E unul dintre noi”

Antrenorul lui Vladislav Blănuță a sărit în apărarea sa după debutul tensionat: “E unul dintre noi”

Andrei Nicolae Publicat: 14 septembrie 2025, 9:24

Comentarii
Antrenorul lui Vladislav Blănuță a sărit în apărarea sa după debutul tensionat: E unul dintre noi

Vladislav Blănuță, prezentat oficial la Dinamo Kiev / Facebook Dynamo Kyiv

Antrenorul celor de la Dinamo Kiev, Oleksandr Shovkovskyi, a ținut să îi ia apărarea lui Vladislav Blănuță, după ce i-a oferit șansa să debuteze în meciul cu Obolon Kiev din campionat. Românul nu a fost primit deloc într-un mod călduros de fanii echipei din capitala Ucrainei, în contextul postărilor propagandistice pro-ruse distribuite de jucător în trecut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ciuda poziției pe care o au suporterii, tehnicianul alb-albaștrilor a spus răspicat la conferința de presă că nu este de acord cu opinia fanilor.

Oleksandr Shovkovskyi: “Blănuță e piesa noastră de forță”

Antrenorul de la Dinamo Kiev l-a lăudat pe jucătorul român și a punctat faptul că suporterii uneori tind să tragă concluzii pripite, fără să cunoască întreg contextul. Deși nu a ținut să își certe suporterii, Shovkovskyi a declarat că Blănuță face parte din colectivul echipei și trebuie tratat ca atare.

Blănuță e jucătorul nostru, piesa noastră de forță. E unul dintre noi, suntem alături de el. Ar trebui să le spun ceva suporterilor? Ce le pot spune? Au propriile lor opinii, noi nu suntem de acord cu ele.

Trebuie să ne uităm la ce s-a spus și cum. Uneori, ei trag concluzii fără să intre în detalii. El deja a spus totul, iar noi spunem că el e cu noi“, a spus antrenorul lui Dinamo Kiev, potrivit sport.ua.

Reclamă
Reclamă

Declarațiile tehnicianului de la Kiev vin după ce unul dintre colegii lui Blănuță a vorbit într-un mod “rece” despre jucătorul român după remiza dintre Dinamo și Obolon Kiev. Înainte să pășească pe gazon și să își facă debutul la noua sa echipă, atacantul a fost fluierat copios de proprii suporteri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
Observator
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
Filmul care va rupe topurile. Sydney Sweeney are un rol fenomenal. S-a îngrășat 13 kilograme ca să o interpreteze pe una dintre cele mai mari campioane la box din lume
Fanatik.ro
Filmul care va rupe topurile. Sydney Sweeney are un rol fenomenal. S-a îngrășat 13 kilograme ca să o interpreteze pe una dintre cele mai mari campioane la box din lume
10:45
Universitatea Craiova – Farul LIVE SCORE (18:00). Oltenii se pot distanța de locul 2. Echipele probabile
10:38
Terence Crawford l-a învins pe Canelo Alvarez în lupta anului din box. Performanța uluitoare a americanului
10:23
Cristi Chivu n-a mai rezistat când a fost întrebat de controversa din Juventus – Inter: “Să nu ne mai certăm”
10:01
Oficialii lui Fenerbahce au explicat motivul pentru care l-au demis pe Jose Mourinho: “Nu am văzut asta!”
9:50
Benfica a aflat de schema pe care a pregătit-o Gigi Becali: “Nu putem fi păcăliți”
9:44
Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana are nevoie de puncte „ca de aer”. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul 3 FotoInterdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” 4 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia 5 Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu 6 FotoAccidentare horror a fostului dinamovist Josue Homawoo în secunda 8: “Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România