O națională de la Cupa Africii, la un pas de tragedie. Jucătorii au leșinat în avion. Pilotul, nevoit să aterizeze de urgență - Antena Sport

Staff-ul avionului respectiv a dat asigurări că aeronava se va răci în momentul în care va decola, deoarece abia atunci pilotul poate porni sistemul de ventilație.

Totuși, după decolare, situația s-a înrăutățit, iar mai mulți jucători ai acestei selecționate au leșinat în avion, în timp ce alții au avut dureri foarte mari de cap, dar și stări de amețeală.

Aceste probleme au făcut ca pilotul aeronavei să se întoarcă și să aterizeze de urgență, după doar 9 minute de zbor. Un fost jucător de la Manchester United, Saidy Janko, a povestit prin ce au trecut oamenii aflați în avion, printr-o postare pe rețelele de socializare.

„Imediat cum am urcat în micul avion care a fost închiriat pentru noi, am observat că temperatura din cabină era ridicată și am început să transpirăm. Am primit asigurări conform cărora aerul condiționat va fi pornit în momentul în care vom decola.

Temperatura inumană, alături de lipsa oxigenului, au făcut ca mai mulți oameni din avion să aibă dureri de cap, stări de amețeală extreme, dar și ca anumite persoane să leșine după decolare.", a transmis fotbalistul, potrivit sursei citate anterior. Selecționerul Gambiei: „Am fi putut fi cu toții morți" De asemenea, selecționerul naționalei, Tom Saintfiet, a dezvăluit faptul că toată lumea de la bordul aeronavei ar fi putut să moară, în timpul zborului. "Am fi putut fi cu toții morți. Am adormit cu toții repede. Am avut un vis scurt despre cum s-a terminat viața mea. După nouă minute, pilotul a decis să se întoarcă pentru că nu era oxigen. Unii jucători s-au trezit după ce am aterizat. Aproape ne-am intoxicat cu monoxid de carbon. Încă o jumătate de oră de zbor și am fi fost cu toții morți.", a spus selecționerul, potrivit nieuwsblad. Motivul pentru care Siyabonga Ngezana nu a fost convocat la Cupa Africii Selecționerul Africii de Sud, Hugo Broos a menționat faptul că Ngezana nu a fost convocat din cauza faptului că nu are experiența necesară pentru participarea la un astfel de turneu final. De asemenea, selecționerul echipei naționale din Africa de Sud a menționat că mereu apar discuții, în momentul în care jucătorii sunt convocați la prima reprezentativă. „Când faci o selecție este vorba de alegeri. Dacă mâine îl aleg pe Ngezana, atunci vor exista colegi ai dumneavoastră care mă vor întreba de ce am lăsat alt jucător în afara lotului și l-am luat pe Ngezana, care nu a jucat niciodată pentru echipa națională până acum. Singurul lucru pe care vreau să vi-l explic este acela că trebuie să iau decizii și știu că sunt jucători care ar merita să fie în lot, însă am posibilitatea de a alege doar 23, iar misiunea dificilă îmi revine mie.

Deciziile se fac în funcție de calitate, complementaritate sau accidentări. Nu e vorba doar de a pune 23 de jucători pe hârtie și să spui că ăsta e lotul. Știam de la început că jucători care merită nu vor fi în lot”, a transmis selecționerul, potrivit idiskitimes.co.za.