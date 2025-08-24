O nouă accidentare pentru Neymar! Ar putea rata meciurile Braziliei din septembrie - Antena Sport

Accidentat la coapsă în timpul antrenamentului de joi al echipei Santos, Neymar riscă să rateze convocarea la naţionala Braziliei pentru meciurile din septembrie.
Absent din selecţia braziliană din octombrie 2023, numărul 10 al echipei Santos a fost convocat de Carlo Ancelotti în lotul preliminar al Braziliei.
Neymar s-a accidentat din nou
Dar, presa braziliană relatează că jucătorul a simţit o durere la coapsă joi, la antrenament, notează news.ro.
Vineri şi sâmbătă, căpitanul echipei Santos a fost menajat, iar clubul ar fi informat federaţia despre detectarea unui edem la coapsa jucătorului în vârstă de 33 de ani.
Ancelotti va anunţa lista finală luni. Brazilia va înfrunta Chile pe 4 septembrie şi Bolivia pe 9 septembrie.
De partea sa, clubul lui Neymar intenţionează să-l menajeze la începutul săptămânii viitoare, pentru o eventuală revenire în competiţie weekendul viitor împotriva lui Fluminense, în funcţie de rezultatele examenelor medicale.
Neymar a început să plângă după umilinţa carierei!
Santos, echipa lui Neymar, a suferit o adevărată umilinţă în campionatul Braziliei. Vasco da Gama, echipa la care evoluează Coutinho, fostul star de la Liverpool şi Barcelona, s-a impus cu un neverosimil 6-0.
Dintre cele şase goluri marcate de Vasco da Gama, două au fost marcate chiar de Coutinho. Piton, David, Rayan şi Danilo Pinheiro au marcat celelalte goluri pentru oaspeţi.