O nouă accidentare pentru Neymar! Ar putea rata meciurile Braziliei din septembrie - Antena Sport

Fanii lui Santos s-au revoltat şi şi-au fluierat jucătorii echipei favorite. Nici Neymar nu a scăpat de furia fanilor, cei mai mulţi cerând ca jucătorii care nu au respect faţă de Santos să plece.

După fluierul final, Neymar nu a mai putut fi consolat. El s-a aşezat pe gazon şi a început să plângă, după ce a suferit cea mai dură înfrângere a carierei sale de până acum. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Această înfrângere vine într-un moment care părea a fi unul bun pentru starul brazilian. În urmă cu câteva zile, el şi-a prelungit contractul cu Santos până la finalul acestui an.

După 19 etape, Santos este într-o situaţie complicată în campionatul Braziliei. Echipa lui Neymar se află pe locul 15, cu 21 de puncte, fiind la doar două puncte distanţă de primul loc retrogradabil.