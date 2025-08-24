Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

O nouă accidentare pentru Neymar! Ar putea rata meciurile Braziliei din septembrie - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | O nouă accidentare pentru Neymar! Ar putea rata meciurile Braziliei din septembrie

O nouă accidentare pentru Neymar! Ar putea rata meciurile Braziliei din septembrie

Alex Ioniță Publicat: 24 august 2025, 16:42

Comentarii
O nouă accidentare pentru Neymar! Ar putea rata meciurile Braziliei din septembrie

Profimedia

Accidentat la coapsă în timpul antrenamentului de joi al echipei Santos, Neymar riscă să rateze convocarea la naţionala Braziliei pentru meciurile din septembrie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Absent din selecţia braziliană din octombrie 2023, numărul 10 al echipei Santos a fost convocat de Carlo Ancelotti în lotul preliminar al Braziliei.

Neymar s-a accidentat din nou

Dar, presa braziliană relatează că jucătorul a simţit o durere la coapsă joi, la antrenament, notează news.ro.

Vineri şi sâmbătă, căpitanul echipei Santos a fost menajat, iar clubul ar fi informat federaţia despre detectarea unui edem la coapsa jucătorului în vârstă de 33 de ani.

Ancelotti va anunţa lista finală luni. Brazilia va înfrunta Chile pe 4 septembrie şi Bolivia pe 9 septembrie.

Reclamă
Reclamă

De partea sa, clubul lui Neymar intenţionează să-l menajeze la începutul săptămânii viitoare, pentru o eventuală revenire în competiţie weekendul viitor împotriva lui Fluminense, în funcţie de rezultatele examenelor medicale.

Neymar a început să plângă după umilinţa carierei!

Santos, echipa lui Neymar, a suferit o adevărată umilinţă în campionatul Braziliei. Vasco da Gama, echipa la care evoluează Coutinho, fostul star de la Liverpool şi Barcelona, s-a impus cu un neverosimil 6-0.

Dintre cele şase goluri marcate de Vasco da Gama, două au fost marcate chiar de Coutinho. Piton, David, Rayan şi Danilo Pinheiro au marcat celelalte goluri pentru oaspeţi.

Accident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 aniAccident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 ani
Reclamă

Fanii lui Santos s-au revoltat şi şi-au fluierat jucătorii echipei favorite. Nici Neymar nu a scăpat de furia fanilor, cei mai mulţi cerând ca jucătorii care nu au respect faţă de Santos să plece.

După fluierul final, Neymar nu a mai putut fi consolat. El s-a aşezat pe gazon şi a început să plângă, după ce a suferit cea mai dură înfrângere a carierei sale de până acum. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Această înfrângere vine într-un moment care părea a fi unul bun pentru starul brazilian. În urmă cu câteva zile, el şi-a prelungit contractul cu Santos până la finalul acestui an.

După 19 etape, Santos este într-o situaţie complicată în campionatul Braziliei. Echipa lui Neymar se află pe locul 15, cu 21 de puncte, fiind la doar două puncte distanţă de primul loc retrogradabil.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
Observator
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
A simțit un miros puternic când zbura cu avionul. O pasageră a rămas îngrozită când a descoperit vinovatul
Fanatik.ro
A simțit un miros puternic când zbura cu avionul. O pasageră a rămas îngrozită când a descoperit vinovatul
18:27
LIVE SCOREUniversitatea Craiova – Petrolul 0-0. Oltenii, neînvinși în noul sezon
18:24
Cristi Chivu vede o rivală drept favorită la câștigarea titlului în Serie A! Echipa numită de antrenorul lui Inter
18:23
Meci de coşmar pentru Bolgado! Gafă la primul gol şi cartonaş roşu inexplicabil în Oţelul – CFR Cluj
18:07
Oţelul – CFR Cluj 4-1. O nouă umilinţă pentru ardeleni. Patrick a reuşit un hat-trick
18:02
„FCSB no es Steaua!” Mesajul direct, sub privirile tuturor, apărut la Levante – Barcelona
17:44
Patrick Fernandes, hat-trick în Oțelul – CFR Cluj! În sezonul trecut a marcat doar de două ori!
Vezi toate știrile
1 Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron 2 Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui 3 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 4 Italienii au dat verdictul în cazul lui Nicolae Stanciu după Genoa – Lecce 0-0. Nota primită 5 Victor Pițurcă s-a convins și a dat verdictul în lupta la titlu: „Doar ele concurează” 6 Sorana Cîrstea, salt impresionant în clasamentul WTA după titlul de la Cleveland: “Aveam zero aşteptări”
Citește și
Cele mai citite
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani