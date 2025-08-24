O nouă „victimă” pentru Hacken! Suedezii s-au distrat cu o rivală din campionat, la 3 zile de la 7-2 cu CFR - Antena Sport

Potrivit fanatik.ro, Louis Muntenau i-a anunţat pe cei din conducerea clubului că nu va mai juca până când nu se va transfera. Vara aceasta s-a discutat intens despre un posibil transfer al internaţionalului român, iar patronul Neluţu Varga nu s-a ferit să vorbească despre sumele mari pe care le-a refuzat.

Se pare că Louis Munuteanu s-ar fi săturat să aştepte, iar umilinţa din Suedia nu a ajutat. Mai mult, sursa mai sus menţionată susţine că atacantul s-a întors în România de unul singur şi nu a făcut deplasarea cu echipa. Dacă jucătorii de la CFR s-au întors la Cluj, Munteanu ar fi ajuns la Bucureşti după meciul din Conference League.

Nu doar subiectul transferului este invocat de Louis Munteanu. Atacantul ar mai fi nemulţumit şi de faptul că nu a încasat toţi banii de la CFR Cluj şi se simte minţit de conducere.