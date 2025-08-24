O nouă „victimă” pentru Hacken! Suedezii s-au distrat cu o rivală din campionat, la 3 zile de la 7-2 cu CFR - Antena Sport

Închide meniul
O nouă „victimă” pentru Hacken! Suedezii s-au distrat cu o rivală din campionat, la 3 zile de la 7-2 cu CFR

Alex Ioniță Publicat: 24 august 2025, 22:49

BK Haecken, adversara echipei CFR Cluj în play-off-ul Conference League, a surclasat-o pe IFK Varnamo cu scorul de 5-1, duminică, în deplasare, în etapa a 21-a a campionatului de fotbal al Suediei.

Golurile echipei din Goeteborg au fost reuşite de Silas Andersen (3), Isak Brusberg (26), John Dembe (54) şi Adrian Svanbaeck (80, 90+2).

Hacken a învins-o pe IFK Varnamo cu 5-1

Pentru ”lanterna roşie” din Allsvenskan a înscris Noah Shamoun (28).

BK Haecken a evoluat în formula: Etrit Berisha – Julius Lindberg, Harry Hilvenius, Olle Samuelsson (Marius Lode, 59), Sigge Jansson – Samuel Leach Holm, Silas Andersen – Pontus Dahbo (Simon Gustafson, 46), Isak Brusberg (Adrian Svanbaeck, 46), Danilo Al-Saed (Severin Nioule, 62) – John Dembe, notează agerpres.ro.

BK Haecken a dispus de CFR Cluj cu 7-2, joi, la Goeteborg, în prima manşă a play-off-ului Conference League.

Meciul din manşa secundă va avea loc pe 28 august, pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca (20:30).

Noi probleme la CFR Cluj! Louis Munteanu vrea să plece de la echipă

Louis Munteanu nu a jucat în meciul Oţelul Galaţi – CFR Cluj, câştigat de moldoveni cu 4-1. A fost o nouă umilinţă pentru ardeleni, după cea din Suedia, când Hacken s-a impus cu 7-2 în manşa tur a play-off-ului Conference League.

Pentru meciul cu Oţelul Galaţi, Louis Munteanu nu s-a aflat nici măcar pe banca de rezerve. Se pare că relaţia dintre atacant şi conducere este una tensionată.

Potrivit fanatik.ro, Louis Muntenau i-a anunţat pe cei din conducerea clubului că nu va mai juca până când nu se va transfera. Vara aceasta s-a discutat intens despre un posibil transfer al internaţionalului român, iar patronul Neluţu Varga nu s-a ferit să vorbească despre sumele mari pe care le-a refuzat.

Se pare că Louis Munuteanu s-ar fi săturat să aştepte, iar umilinţa din Suedia nu a ajutat. Mai mult, sursa mai sus menţionată susţine că atacantul s-a întors în România de unul singur şi nu a făcut deplasarea cu echipa. Dacă jucătorii de la CFR s-au întors la Cluj, Munteanu ar fi ajuns la Bucureşti după meciul din Conference League.

Nu doar subiectul transferului este invocat de Louis Munteanu. Atacantul ar mai fi nemulţumit şi de faptul că nu a încasat toţi banii de la CFR Cluj şi se simte minţit de conducere.

