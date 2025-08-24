O nouă „victimă” pentru Hacken! Suedezii s-au distrat cu o rivală din campionat, la 3 zile de la 7-2 cu CFR - Antena Sport

BK Haecken, adversara echipei CFR Cluj în play-off-ul Conference League, a surclasat-o pe IFK Varnamo cu scorul de 5-1, duminică, în deplasare, în etapa a 21-a a campionatului de fotbal al Suediei.
Golurile echipei din Goeteborg au fost reuşite de Silas Andersen (3), Isak Brusberg (26), John Dembe (54) şi Adrian Svanbaeck (80, 90+2).
Hacken a învins-o pe IFK Varnamo cu 5-1
Pentru ”lanterna roşie” din Allsvenskan a înscris Noah Shamoun (28).
BK Haecken a evoluat în formula: Etrit Berisha – Julius Lindberg, Harry Hilvenius, Olle Samuelsson (Marius Lode, 59), Sigge Jansson – Samuel Leach Holm, Silas Andersen – Pontus Dahbo (Simon Gustafson, 46), Isak Brusberg (Adrian Svanbaeck, 46), Danilo Al-Saed (Severin Nioule, 62) – John Dembe, notează agerpres.ro.
BK Haecken a dispus de CFR Cluj cu 7-2, joi, la Goeteborg, în prima manşă a play-off-ului Conference League.
Meciul din manşa secundă va avea loc pe 28 august, pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca (20:30).
Noi probleme la CFR Cluj! Louis Munteanu vrea să plece de la echipă
Louis Munteanu nu a jucat în meciul Oţelul Galaţi – CFR Cluj, câştigat de moldoveni cu 4-1. A fost o nouă umilinţă pentru ardeleni, după cea din Suedia, când Hacken s-a impus cu 7-2 în manşa tur a play-off-ului Conference League.
Pentru meciul cu Oţelul Galaţi, Louis Munteanu nu s-a aflat nici măcar pe banca de rezerve. Se pare că relaţia dintre atacant şi conducere este una tensionată.