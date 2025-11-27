Moment superb în Liga Campionilor. 10 fani ai lui Kairat Almaty, premiați pentru o deplasare de 5.000 de km - Antena Sport

Seara de miercuri de Champions League a fost una plină de spectacol și de goluri, însă a existat și un moment care nu a ieșit atât de mult în evidență. La duelul din Danemarca dintre Copenhaga și Kairat Almaty, 10 suporteri ai kazahilor care au făcut deplasarea au fost premiați de clubul nordic.
Într-o seară de UCL care a fost marcată de dueluri în care au fost angrenate Arsenal și Bayern, Atletico și Inter sau Liverpool și PSV, partida dintre Copenhaga și Kairat Almaty a “zburat sub radar”. Meciul din Danemarca ce s-a încheiat cu victoria gazdelor cu scorul de 3-2 a fost marcat și de un moment superb organizat de nordici.
Fanii lui Kairat Almaty, premiați pentru iubirea față de propriul club
Înainte de meciul care a avut loc miercuri la 19:45 la Parken Stadium, Copenhaga a vrut să scoată în evidență devotamentul suporterilor lui Kairat Almaty care au făcut o deplasare de 5.000 de kilometri. 10 oameni au venit din Kazahstan au venit să își susțină favoriții, iar danezii nu au rămas indiferenți.
Fanii lui Kairat au fost chemați pe gazon înainte de startul meciului și au primit câte un pachet din partea clubului.
“Să călătorești 5.000 de kilometri pentru a-ți susține echipa e onorabil. 10 suporteri au făcut deplasarea de la Almaty, ceva ce vrem să scoatem în evidență ca și club.
Fotbalul fără fani nu ar fi niciodată la fel“, au scris cei de la Copenhaga înainte de startul meciului care s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-2.
