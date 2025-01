OFICIAL! Neymar a plecat de la Al Hilal. Clubul legendar cu care va semna starul brazilian - Antena Sport

Neymar a plecat oficial de la Al Hilal | Profimedia Este oficial. Arabii de la Al Hilal au anunţaţ despărţirea de Neymar pe reţelele de socializare. Cele două părţi au ajuns la un numitor comun cu pruivire la rezilierea contractului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Transferul pentru 90 de milioane de euro de la PSG la Al Hilal se anunţa o adevărată bombă de piaţa transferurilor în 2023. Neymar a fost mai mult accidentat şi a jucat doar 7 meciuri într-un an şi jumătate la Al Hilal. Neymar a plecat de la Al Hilal Astfel, arabii au anunţat pe reţelele de socializare că Neymar va pleca de la echipă. Acesta va reveni în ţara natală la Santos, fosta sa echipă şi cea la care Pele a scris istorie. La Al Hilal, Neymar avea un salariu de 200 de milioane de euro. ”Al-Hilal și Neymar Jr. au convenit să rezilieze contractul prin consimțământ reciproc. Clubul își exprimă mulțumirile și aprecierea față de Neymar pentru ceea ce a oferit de-a lungul carierei sale echipei Al-Hilal și îi urează jucătorului succes pe mai departe”, au anunţat cei de la Al Hilal. Neymar, dezvăluiri incredibile din perioada petrecută la PSG Neymar a evoluat pentru PSG în perioada 2017-2023, după ce parizienii au plătit 222 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Barcelona. A fost cel mai scump transfer înregistrat vreodată în istoria fotbalului. Acolo, brazilianul l-a cunoscut pe Kylian Mbappe, venit de la Monaco. Reclamă

Cei doi au avut o relaţie foarte bună, însă se pare că momentul în care Lionel Messi s-a alăturat clubului a produs un adevărat dezechilibru. Potrivit lui Neymar, între Mbappe şi Messi ar fi existat o anumită invidie.

„Obişnuiam să îl numesc pe Mbappe ‘Băiatul de Aur’. Am spus că va fi unul dintre cei mai buni. L-am ajutat întotdeauna, am vorbit cu el, a venit la mine acasă şi am luat cina împreună. Am avut câţiva ani buni împreună, dar după sosirea lui Messi, el (Mbappé) a fost un pic invidios. Şi apoi au existat câteva dispute, o schimbare de comportament”, a declarat brazilianul.