Olympiacos, victorie în derby-ul Greciei înainte de confruntarea cu FCSB! A umilit-o pe AEK Atena - Antena Sport

Fortbaliştii de la Olympiacos în meciul contra lui PAOK Salonic, 10 noiembrie 2024 - Profimedia Olympiacos e pe culmile succesului înainte de partida cu FCSB din cadrul etapei a 5-a din Europa League. A învins-o în derby pe AEK Atena, cu scorul de 4 – 1. Astfel, echipa antrenată de José Luis Mendilibar a urcat pe primul loc în Campionatul Greciei, cu doar un punct în fața lui PAOK. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Olympiacos se va întâlni cu campioana României pe Arena Națională din București, joi, 28 noiembrie, de la ora 22:00. Olympiacos este de neoprit înaintea meciului cu FCSB din Europa League Olympiacos s-a impus categoric în faţa celor de la AEK Atena în derby-ul din etapa a 12-a din campionatul Greciei. Au deschis scorul în minutul 7, atunci când El Kaab a marcat din penalty. Ulterior, Martial a egalat pentru AEK Atena în minutul 43. În cea de-a doua repriză, Olympiacos nu a mai avut milă de adversara sa. El Kaabi a reușit un hattrick, după ce a marcat şi în minutele 49 și 51. Martins a fost cel care a stabilit scorul final, la 4-1 pentru Olympiacos, în minutul 62. Cu doar 9 minute înainte de încheierea timpului regulamentar, AEK a rămas în inferioritate numerică. Lamela a fost eliminat după ce a văzut cartonașul roșu.

Câte bilete mai sunt disponibile pentru FCSB – Olympiacos

Fanii roș-albaștri iau cu asalt Arena Națională atunci când campioana României o va confrunta pe Olympiacos. Organizatorii partidei au anunțat câte bilete s-au vândut până acum pentru meciul contra echipei grecești, dar și câte locuri mai sunt disponibile.

Pentru duelul cu Olympiacos, gazdele ar fi vândut deja mai bine de 40.000 de bilete. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a anunțat unde mai sunt bilete disponibile pentru meciul de pe Arena Națională.

”Da, s-au vândut foarte multe pachete, din informațiile pe care le am. Am discutat cu persoanele care se ocupă de bilete. Am înțeles că mai sunt bilete la VIP 2 și VIP 3. Din ce am înțeles, se mai găsesc și la tribuna a doua, inelul 3 și tribuna întâi, inelul 3.

Restul biletelor sunt vândute. S-au vândut peste 40.000 de bilete, cu siguranță. La peluze nu mai sunt tichete. Important este să fim alături de echipă. Important e ca echipa să se mobilizeze foarte bine și să continuăm drumul acesta”, a dezvăluit Gheorghe Mustață. După primele 4 runde disputate în noul format din Europa League, roș-albaștrii se află pe locul 8 în clasament general. Momentan, FCSB se află pe o poziție care le asigură participarea în optimile de finală ale competiției. Iată care sunt următoarele meciuri ale FCSB-ului din Europa League! 28 noiembrie – FCSB – Olympiacos FC – 22:00

12 decembrie – TSG Hoffenheim – FCSB – 19:45

23 ianuarie – Qarabag FK – FCSB – 19:45

30 ianuarie – FCSB – Manchester United – 22:00

