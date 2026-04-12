Piele de găină. Ce s-a întâmplat la primul meci al Galatei pe propriul teren. Fanii au plâns pentru Lucescu

Moartea lui Mircea Lucescu a îndurerat întreaga lume a sportului. Nu doar în România, ci și în Italia, Ucraina sau Turcia. Iar cei de la Galatasaray l-au omagiat chiar de două ori.
La primul meci de pe teren propriu de la tragica veste, cei de la Galatasaray au publicat un clip comemorativ pentru cel care le-a adus Supercupa UEFA în 2000.
Lacrimi pentru Mircea Lucescu
Înaintea meciului cu Kocaelispor de duminică seară, cei de la Galasaray au afișat pe tabela arenei Rams Park un clip de două minute și jumătate. Fanii Galatei au fost surprinși cu lacrimi în ochi în timp ce priveau clip.
Galata s-a încurcat în meciul din etapa a 29-a: doar 1-1 cu Kocaelispor, iar Fenerbahce s-a apropiat la două puncte în clasament.
Sonsuza kadar kalbimizdesin Luce… ♾️ pic.twitter.com/0z8NX9Dn7N
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 12, 2026
