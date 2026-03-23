Presa din Italia, dură cu Inter după remiza de la Florența: „Nu mai știe să câștige”

Remiza obținută de Inter pe terenul celor de la Fiorentina, scor 1-1, a stârnit reacții critice în presa italiană, care pune sub semnul întrebării forma liderului din Serie A.

Meciul disputat pe stadionul Stadio Artemio Franchi a evidențiat problemele tot mai vizibile din jocul celor de la Inter, în condițiile în care antrenorul român Cristian Chivu nu a putut sta pe bancă, fiind suspendat.

Publicația Tutto Mercato Web a avut un verdict categoric: „Inter nu mai știe cum să câștige”. Jurnaliștii italieni subliniază că echipa milaneză pare afectată de o „rugină” instalată în ultimele etape și nu reușește să își mai impună autoritatea nici măcar în fața unor adversari incomozi, precum Fiorentina.

Deși situația din clasament nu este încă dramatică, avantajul Interului s-a redus considerabil. Distanța față de AC Milan a ajuns la doar șase puncte, iar Napoli rămâne și ea în cursă, la șapte lungimi în spate.

La rândul lor, jurnaliștii de la La Gazzetta dello Sport au evidențiat problemele tactice ale liderului. Sub titlul „Ndour redeschide lupta la Scudetto”, aceștia au explicat că Inter a pierdut controlul meciului după un început promițător.