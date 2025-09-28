Prima reacţie a lui Dennis Man după ce a dat pasa decisivă la golul victoriei lui PSV! - Antena Sport

Dennis Man (27 de ani) a acordat un interviu pentru contul oficial de YouTube al lui PSV, după ce a oferit assist-ul la golul victoriei campioanei Olandei în meciul din deplasare cu Excelsior.

Excelsior – PSV s-a terminat 1-2. Man a intrat pe teren în minutul 70, iar în minutul 72 l-a lăsat pe Ismael Saibari cu poarta goală, marocanul îndeplinind o simplă formalitate.

Reacţia lui Dennis Man după ce a fost decisiv în Excelsior – PSV 1-2: “Sunt fericit”

“(n.r: Dennis, felicitări. Care au fost gândurile tale atunci când arbitrul a fluierat sfârşitul meciului?) În primul rând, mulţumesc. Sunt fericit. Cred că a fost un meci greu, dar în final am făcut o treabă grozavă şi am luat toate punctele.

(n.r: Ce a făcut meciul unul dificil?) De fiecare dată când joci în deplasare e un meci greu. Toată lumea vrea să ne învingă. Suntem fericiţi că am obţinut victoria”, a declarat Dennis Man după victoria echipei sale.

Dennis Man, decisiv în victoria lui PSV. Pasă de gol la două minute după ce a intrat pe teren

