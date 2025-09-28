Prima reacţie a lui Dennis Man după ce a dat pasa decisivă la golul victoriei lui PSV! - Antena Sport

Închide meniul
Prima reacţie a lui Dennis Man după ce a dat pasa decisivă la golul victoriei lui PSV!

Prima reacţie a lui Dennis Man după ce a dat pasa decisivă la golul victoriei lui PSV!

Bogdan Stănescu Publicat: 28 septembrie 2025, 9:03

Prima reacţie a lui Dennis Man după ce a dat pasa decisivă la golul victoriei lui PSV!

Dennis Man la interviu / captura YouTube PSV

Dennis Man (27 de ani) a acordat un interviu pentru contul oficial de YouTube al lui PSV, după ce a oferit assist-ul la golul victoriei campioanei Olandei în meciul din deplasare cu Excelsior.

Excelsior – PSV s-a terminat 1-2. Man a intrat pe teren în minutul 70, iar în minutul 72 l-a lăsat pe Ismael Saibari cu poarta goală, marocanul îndeplinind o simplă formalitate.

Reacţia lui Dennis Man după ce a fost decisiv în Excelsior – PSV 1-2: “Sunt fericit”

(n.r: Dennis, felicitări. Care au fost gândurile tale atunci când arbitrul a fluierat sfârşitul meciului?) În primul rând, mulţumesc. Sunt fericit. Cred că a fost un meci greu, dar în final am făcut o treabă grozavă şi am luat toate punctele.

(n.r: Ce a făcut meciul unul dificil?) De fiecare dată când joci în deplasare e un meci greu. Toată lumea vrea să ne învingă. Suntem fericiţi că am obţinut victoria”, a declarat Dennis Man după victoria echipei sale.

Dennis Man, decisiv în victoria lui PSV. Pasă de gol la două minute după ce a intrat pe teren

Dennis Man a fost decisiv în victoria lui PSV cu Excelsior, scor 2-1, din etapa a 7-a din Eredivisie. Internaționalul român a oferit o pasă de gol.  

Dennis Man a început ca rezervă partida cu Exclesior, din deplasare. Peter Bosz l-a trimis în teren în minutul 70, la scorul de 1-1.  

La doar două minute după ce a fost trimis pe teren, Dennis Man a oferit o pasă de gol. Internaționalul român a avut o contribuție uriașă la reușita lui Ismael Salibari, din minutul 72. 

Dennis Man a primit o pasă lungă de la portarul lui PSV, a preluat superb, a intrat în careul advers și i-a pus „pe tavă” golul lui Salibari. Internaționalul român i-a pasat în fața porții mijlocașului marocan, care a punctat fără emoții. Aceasta a fost prima reușită notabilă a lui Dennis Man în tricoul lui PSV, după transferul din vară. Olandezii au plătit suma de 8,5 milioane de euro în schimbul internaționalului român, care a bifat în total patru meciuri la campioana din Eredivisie.  

