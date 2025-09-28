Prima reacţie a lui Dennis Man după ce a dat pasa decisivă la golul victoriei lui PSV! - Antena Sport

Dennis Man (27 de ani) a acordat un interviu pentru contul oficial de YouTube al lui PSV, după ce a oferit assist-ul la golul victoriei campioanei Olandei în meciul din deplasare cu Excelsior.
Excelsior – PSV s-a terminat 1-2. Man a intrat pe teren în minutul 70, iar în minutul 72 l-a lăsat pe Ismael Saibari cu poarta goală, marocanul îndeplinind o simplă formalitate.
Reacţia lui Dennis Man după ce a fost decisiv în Excelsior – PSV 1-2: “Sunt fericit”
“(n.r: Dennis, felicitări. Care au fost gândurile tale atunci când arbitrul a fluierat sfârşitul meciului?) În primul rând, mulţumesc. Sunt fericit. Cred că a fost un meci greu, dar în final am făcut o treabă grozavă şi am luat toate punctele.
(n.r: Ce a făcut meciul unul dificil?) De fiecare dată când joci în deplasare e un meci greu. Toată lumea vrea să ne învingă. Suntem fericiţi că am obţinut victoria”, a declarat Dennis Man după victoria echipei sale.
La doar două minute după ce a fost trimis pe teren, Dennis Man a oferit o pasă de gol. Internaționalul român a avut o contribuție uriașă la reușita lui Ismael Salibari, din minutul 72.
Dennis Man a primit o pasă lungă de la portarul lui PSV, a preluat superb, a intrat în careul advers și i-a pus „pe tavă” golul lui Salibari. Internaționalul român i-a pasat în fața porții mijlocașului marocan, care a punctat fără emoții. Aceasta a fost prima reușită notabilă a lui Dennis Man în tricoul lui PSV, după transferul din vară. Olandezii au plătit suma de 8,5 milioane de euro în schimbul internaționalului român, care a bifat în total patru meciuri la campioana din Eredivisie.
