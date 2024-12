Prima reacţie a lui Philippe Clement, după ce Ianis Hagi a fost prima oară titular la Rangers în acest sezon şi a contribuit decisiv la victorie! - Antena Sport

Philippe Clement a vorbit despre Ianis Hagi după St Johnstone – Rangers 0-1. Ianis Hagi a contribuit decisiv la faza autogolului lui Jason Holt, din minutul 63.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Clement l-a trimis pe teren din primul minut pe Ianis Hagi şi l-a ţinut până la final. A fost primul meci al sezonului în care Ianis Hagi a fost titular, iar Clement s-a referit, după meci, la acest lucru.

Ce a spus Philippe Clement despre Ianis Hagi, după ce jucătorul naţionalei a contribuit decisiv la victoria lui Rangers din deplasare

”Cei trei jucători ofensivi pe care i-am avut azi sunt noi în club. Sunt doar de câteva luni. Hamza a fost la al doilea meci ca titular în acest sezon, iar Ianis cred că a fost la primul. E normal că e nevoie de timp pentru a exista relații de joc între ei.

O victorie meritată. Am dominat tot meciul, iar adversarii au avut un singur șut pe poartă. Totuși, trebuie să marcăm mai mult, să bucurăm mai mult fanii, dar și să risipim speranțele oponenților. Mai avem de lucrat, dar văd multe lucruri pozitive la acest lot. Jucătorii cresc, devin mai buni, fac ceea ce trebuie și e important că după un meci în Europa League am reacționat bine și în campionat.

Nu e ușor să jucăm atât de spectaculos pe cât mi-aș dori. Nu sunt multe echipe care marchează 3-4 goluri în fiecare weekend. Noi avem și ghinion că înfruntăm portari care fac meciul vieții lor. S-a întâmplat și azi, și săptămâna trecută. E nevoie să ne poziționăm mai bine în preajma careului advers și să luăm decizii mai bune. Observ însă că reușim să creștem, suntem din ce în ce mai buni. Am marcat 4 goluri în deplasare contra lui Nice, în Europa League, deci nu se poate spune că nu marcăm suficient. Uneori îți iese, alteori mai puțin. Cu toate acestea, nu am avut deloc probleme, ne-am apărat bine și am încercat să marcăm și al doilea gol. E păcat că nu am reușit pentru că am fi stat mai liniștiți”, a declarat Philippe Clement după meci, potrivit Sky Sports.